Sport Invernali, domenica 26 novembre 2023 il giorno del “Ritorno al Passato” per le discipline nordiche

Dopo “I 100 podi” e “Le prime volte”, la trilogia dei temi proposti dalle discipline nordiche nel weekend del 24-26 novembre si chiude con “I ritorni al passato”. Tra biathlon, sci di fondo e salto con gli sci abbiamo archiviato una serie di risultati relativi ai movimenti nazionali che non si verificavano da tempo immemore. Il dato eclatante è che tre dinamiche sparite dagli schermi radar, sono ricomparse tutte nell’arco di poche ore!

Partiamo dal biathlon. La 20 km di Östersund si è risolta con la vittoria di Roman Rees davanti a Justus Strelow. Doppietta tedesca, dunque. La Germania non realizzava un uno-due in ambito maschile da quasi sette anni, ovvero dalla mass start disputata a Oberhof l’8 gennaio 2017, nella quale si impose Simon Schempp davanti a Erik Lesser. Le due appena citate, sono le uniche Flinte teutoniche successive a quella firmata da Michael Greis e Andreas Birnbacher nella partenza in linea dei Mondiali di Anterselva 2007. Se poi ci riferiamo esclusivamente al format di gara dell’individuale, la Germania non monopolizzava le prime due posizioni addirittura dal 19 dicembre 2001, giorno in cui Frank Luck e Sven Fischer chiusero davanti a tutti!

Capitolo sci di fondo. Michal Novak ha concluso secondo la 20 km mass start di Ruka, riportando la Repubblica Ceca sul podio. Se ci riferiamo al primo livello tout-court, l’ultimo piazzamento nella top-three era datato 1 marzo 2015, quando un crepuscolare Lukas Bauer si fregiò della medaglia d’argento iridata nella 50 km mass start dei Mondiali di Falun. Se, invece, guardiamo esclusivamente all’ambito della Coppa del Mondo, dobbiamo tornare al 22 gennaio 2012. A Otepää il già citato Bauer chiuse secondo la 15 km contro il cronometro vinta da Dario Cologna.

Infine, argomento salto con gli sci. Domenica, a Ruka, Stefan Kraft ha trionfato davanti a Jan Hörl. La doppietta austriaca mancava, nel settore maschile, dal 24 gennaio 2016. In quell’occasione vinse sempre Kraft, ma alle sue spalle si collocò Michael Hayböck. Sono passati quasi otto anni. Va però rimarcato come Kraft e Hörl condividano il Land di provenienza (il Salisburghese). L’ultimo eins-zwei marcato dalla stessa regione era quello del 4 gennaio 2012, quando i tirolesi Andreas Kofler e Gregor Schlierenzauer chiusero primo e secondo sul trampolino di casa di Innsbruck.

