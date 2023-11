Salto con gli sci, Coppa del Mondo Lillehammer 2023: programma, orari, tv, streaming. Calendario 1-3 dicembre

Da venerdì 1 a domenica 3 dicembre Lillehammer ospiterà una tappa di Coppa del Mondo 2023-2024 di salto con gli sci in cui verranno disputate due competizioni maschili e altrettante femminili tra Normal Hill e Large Hill. La splendida località norvegese sarà teatro del secondo appuntamento stagionale del circuito maggiore per gli uomini, mentre per le donne sarà il round d’esordio.

Nel doppio impegno dell’opening a Ruka, l’austriaco Stefan Kraft ha dato spettacolo aggiudicandosi entrambe le competizioni e provando subito un piccolo allungo in testa alla classifica generale, ma anche la Germania ha risposto presente con una notevole compattezza di squadra al vertice. Curiosità a questo punto per capire i valori in campo attuali nel settore femminile, anche in chiave azzurra.

Le qualificazioni maschili e tutte le gare (anche femminili) del weekend di Lillehammer saranno visibili in diretta streaming su Eurosport.it e discovery+, mentre la qualificazione maschile e le due competizioni sul trampolino piccolo verranno trasmesse anche in diretta tv sui canali Eurosport ed in streaming su Sky Go e Now TV. Di seguito il programma completo in tv/streaming della Coppa del Mondo di salto con gli sci 2023-2024 a Lillehammer:

CALENDARIO SALTO CON GLI SCI

Venerdì 1 dicembre

17.00 Qualificazione maschile trampolino piccolo a Lillehammer (Norvegia) – Diretta tv su Eurosport 2

20.00 Qualificazione femminile trampolino piccolo a Lillehammer (Norvegia)

Sabato 2 dicembre

12.00 Gara femminile trampolino piccolo a Lillehammer (Norvegia) – Diretta tv su Eurosport 2

16.10 Gara maschile trampolino piccolo a Lillehammer (Norvegia) – Diretta tv su Eurosport 1

Domenica 3 dicembre

11.30 Qualificazione femminile trampolino grande a Lillehammer (Norvegia)

12.30 Gara femminile trampolino grande a Lillehammer (Norvegia)

15.30 Qualificazione maschile trampolino grande a Lillehammer (Norvegia)

17.00 Gara maschile trampolino grande a Lillehammer (Norvegia)

PROGRAMMA SALTO CON GLI SCI: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 trasmetterà la qualificazione maschile e la gara femminile su Normal Hill, Eurosport 1 la competizione degli uomini sul trampolino piccolo.

Diretta streaming: Eurosport.it e discovery+ trasmetteranno le qualificazioni maschili e tutte le gare (anche del settore femminile), mentre su Sky Go e Now saranno visibili solo la qualificazione maschile e le due gare su Normal Hill.

Foto: Lapresse