Sport in tv oggi (venerdì 24 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 24 novembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

In evidenza i motori con il primo giorno di prove libere dei GP di Abu Dhabi di F1 e di Valencia di MotoGP. A Yas Marina si andrà in cerca della messa a punto ideale per arrivare pronti alle qualifiche di domani e alla gara domenicale, mentre sul circuito spagnolo Francesco Bagnaia e Jorge Martin si daranno battaglia per avere un vantaggio nel resto del week end.

Tanti gli sport invernali in programma, tra cui gli Europei di curling dove l’Italia vuol fare la voce grossa e in primo piano la Coppa Davis con la prima semifinale tra Australia e Finlandia, mentre in serata sarà di scena l’Eurolega di basket con l’Olimpia Milano impegnata contro la Stella Rossa.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, venerdì 24 novembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 24 novembre

04.25 Pattinaggio artistico, NHK Trophy 2023: Rhythm dance – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

06:15 Pattinaggio artistico, NHK Trophy 2023: Short program individuale femminile – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

08.15 Pattinaggio artistico, NHK Trophy 2023: Short program coppie d’artistico – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

09.00 Moto3, GP Valencia: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), in streaming su SkyGo e su NOW.

09.15 Tiro a segno, Finali Coppa del Mondo a Doha (Qatar): Finale pistola 25 metri donne – Diretta streaming su ISSF.

09.30 Calcio, Mondiali U17: Spagna-Germania – Diretta streaming su FIFA+.

09.30 Freestyle, Coppa del Mondo a Stubai (Austria): gara femminile slopestyle – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

09.45 Freestyle, Coppa del Mondo a Stubai (Austria): gara maschile slopestyle – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

09.50 Moto2, GP Valencia: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), in streaming su SkyGo e su NOW.

10.00 Sci di fondo, Coppa del Mondo a Ruka (Finlandia): qualificazioni sprint donne – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

10.00 Curling, Europei 2023: Scozia-Svizzera – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

10.00 Curling, Europei 2023: Italia-Svezia – Diretta tv su Eurosport2 HD, in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN, Recast/The Curling Channel.

10.30 F1, GP Abu Dhabi: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), in streaming su SkyGo e su NOW.

10.35 Sci di fondo, Coppa del Mondo a Ruka (Finlandia): qualificazioni sprint uomini – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

10.45 MotoGP, GP Valencia: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), in streaming su SkyGo e su NOW.

11.00 Combinata Nordica, Coppa del Mondo a Ruka (Finlandia): salto HS142 maschile – Diretta tv su Eurosport1 HD, RaiSport HD, in streaming su RaiPlay, eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

11.00 Pattinaggio artistico, NHK Trophy 2023: Short program individuale maschile – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

11.30 Tiro a segno, Finali Coppa del Mondo a Doha (Qatar): Finale carabina 50 metri 3 posizioni uomini – Diretta streaming su ISSF.

12.30 Sci di fondo, Coppa del Mondo a Ruka (Finlandia): Finali sprint uomini/donne – Diretta tv su Eurosport1 HD, RaiSport HD, in streaming su RaiPlay, eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

12.45 Tiro a segno, Finali Coppa del Mondo a Doha (Qatar): Finale carabina 50 metri 3 posizioni donne – Diretta streaming su ISSF.

13.00 Calcio, Mondiali U17: Brasile-Argentina – Diretta streaming su FIFA+.

13.15 Moto3, GP Valencia: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), in streaming su SkyGo e su NOW.

14.00 F1, GP Abu Dhabi: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), in streaming su SkyGo e su NOW.

14.00 Equitazione, World Cup Dressage a Salisburgo – Diretta streaming su Horse Tv.

14.05 Moto2, GP Valencia: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), in streaming su SkyGo e su NOW.

15.00 Tiro a segno, Finali Coppa del Mondo a Doha (Qatar): Finale pistola 25 metri uomini – Diretta streaming su ISSF.

15.00 Combinata Nordica, Coppa del Mondo a Ruka (Finlandia): 7,5 km sci di fondo maschile – Diretta tv su Eurosport1 HD, RaiSport HD, in streaming su RaiPlay, eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

15.00 MotoGP, GP Valencia: Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), in streaming su SkyGo e su NOW.

16.00 Tennis, Coppa Davis: Finlandia-Australia – Diretta tv su RaiSport HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205), in streamign su RaiPlay, Sky Go, Now, SuperTenniX.

16.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo a Ruka (Finlandia): qualificazioni HS142 uomini – Diretta tv su Eurosport1 HD, in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

18.00 Basket, Eurolega: Anadolu Efes-Partizan – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.15 Basket, Eurolega: Olympiakos-Zalgiris Kaunas – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Basket, Eurolega: Baskonia-Monaco – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Basket, Eurolega: Stella Rossa-Olimpia Milano – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.30 Calcio, Serie B: Sampdoria-Spezia – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 251, in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.30 Calcio, Bundesliga: Colonia-Bayern Monaco- Diretta tv su Sky Sport 255, in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio a 5, Serie A: Catania-Sala Consilina – Diretta streaming su Futsal Tv.

20.30 Calcio a 5, Serie A: Italservice Pesaro-Verona – Diretta streaming su Futsal Tv.

20.45 Calcio, Serie C: Trento-Albinoleffe – Diretta tv su Sky Sport 252, in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Serie C: Atalanta U23-Mantova – Diretta tv su Sky Sport 253, in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Serie C: Foggia-Latina – Diretta tv su Sky Sport 254, in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Ligue1: PSG-Monaco- Diretta tv su Sky Sport Arena (204), in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, laLiga: Alves-Granada – Diretta streaming su DAZN.

21.00 Calcio, Championship: Rothertham-Leeds – Diretta streaming su DAZN.

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE DI OASPORT

Venerdì 24 novembre

14:00 TennisMania Speciale Coppa Davis. Conduce: Dario Puppo su sport2u.tv.

19:05 Waterpolo Preview 12a Puntata con Ettore Miraglia-giornalista Eurosport e Waterpolo Channel, Francesco Postiglione-opinionista Waterpolo Channel e Rai Sport, Martina Spampinato-attaccante Brizz Nuoto e Massimo Giacoppo-Universale Rari Nantes Crotone. Conduce: Andrea Addezio su sport2u.tv.

21:00 Run2u con Stefano Mei (Presidente Fidal). Conducono: Sabrina Sgalaberna, Daniele Menarini e Danny Frisoni su sport2u.tv.

