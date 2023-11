A che ora la F1 oggi: programma prove libere GP Abu Dhabi 2023, tv, streaming

Ci siamo. Oggi, venerdì 24 novembre, cominceranno le prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo atto del Mondiale 2023 di Formula 1.

Chiaramente, i fari saranno puntati sul grande dominatore di questa stagione, Max Verstappen, protagonista assoluto di tutta l’annata sportiva. Tuttavia non saranno da sottovalutare Charles Leclerc e Carlos Sainz che, dopo la buona prova di Las Vegas, saranno intenzionati a chiudere i conti con dei risultati importanti.

A tal proposito è opportuno rimarcare quanto la situazione nella classifica costruttori sia ancora aperta per ciò che concerne la seconda posizione: chi si aggiudicherà il posto d’onore tra Ferrari e Mercedes? La scuderia tedesca al momento precede la rossa di soli quattro punti. Ogni scenario quindi è aperto.

Il venerdì del Gran Premio di Abu Dhabi sarà trasmesso in diretta da Sky Sport attraverso i canali Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201) e Sky Sport 4K (213). In streaming si potrà seguire poi su NOW e SkyGO. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta della giornata, per non perdere nemmeno un segmento dello spettacolo della Formula Uno.

PROGRAMMA GP ABU DHABI 2023 (orari italiani)

Venerdì 24 novembre

Ore 10.30-11.30 Prove libere 1 – diretta su Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213)

Ore 14.00-15.00 Prove libere 2 – diretta su Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213)

PROGRAMMA GP ABU DHABI 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213)

Diretta streaming: NOW, SkyGO

Diretta Live testuale: OA Sport

