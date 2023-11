LIVE Italia-Svezia, Europei curling 2023 in DIRETTA: dentro o fuori, gli azzurri si giocano l’accesso in finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Italia-Svezia, match valido per la semifinale degli Europei di curling maschile 2023. Ad Aberdenn (Scozia) è finalmente arrivato il momento degli scontri diretti anche al maschile, si decidono le medaglie e gli azzurri, dopo la finale conquistata ieri dalle ragazze, puntano senza mezzi termini alla finale.

L’Europeo di Retornaz e compagni è stato fino a questo momento letteralmente perfetto, gli azzurri hanno chiuso il round robin con 9 successi su 9 incontri giocati, mostrando una superiorità con pochi eguali. L’Italia, avendo concluso al primo posto, affronterà in semifinale la quarta classificata, appunto la Svezia, formazione che nel round robin gli azzurri hanno battuto 7-5 Edin e compagni, sfatando un tabù che andava ormai avanti da anni. L’Italia ha conquistato la medaglia di bronzo nelle ultime due occasioni, l’obiettivo di quest’anno è fare quel salto di qualità che possa portarla a giocarsi il titolo continentale. La vincente di questa sfida affronterà in semifinale una tra Svizzera e Scozia. L’Italia, nella storia degli Europei, non aveva mai concluso il round robin al primo posto senza sconfitte, si tratta di un’impresa coronata in passato da Svezia, Norvegia, Scozia e Finlandia. Se si tiene in considerazione il secondo Slam stagionale la striscia di vittorie consecutive del team Retornaz recita 16, si tratta senza ombra di dubbio di una squadra in grande forma, che ormai è consapevole dei propri mezzi, è lecito sognare!

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Svezia, match valido per la semifinale degli Europei di curling maschile 2023, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, stone dopo stone, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 10:00!

Foto: FISG