LIVE F1, GP Abu Dhabi 2023 in DIRETTA: prove libere, la Ferrari pianifica il sorpasso alla Mercedes

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2023.

Tappa che non è decisiva per alcun titolo mondiale: il titolo piloti se l’è già aggiudicato con amplissimo anticipo Max Verstappen nella gara di Lusail, così come la Red Bull ha conquistato il titolo costruttori. Verstappen che vuole comunque chiudere al meglio una stagione dominata con un’ulteriore vittoria, dopo il bel successo di Las Vegas. Stimoli anche per Sergio Perez che vuole confermare le recenti buone gare dopo una parte centrale di stagione da incubo.

La vera lotta che infiammerà quest’ultima gara sarà per il secondo posto della classifica costruttori tra Ferrari e Mercedes. La Rossa è indietro di appena quattro punti rispetto alle Frecce d’Argento e cercherà il sorpasso in quest’ultimo appuntamento stagionale. Prevista lotta anche per le posizioni di rincalzo del campionato piloti: Carlos Sainz e Fernando Alonso sono appaiati a 200 punti e si giocano il quarto posto, Charles Leclerc cerca il sorpasso su Lando Norris per il sesto posto.

Primo turno previsto per le 10.30, secondo alle 14.00 orario italiano.

