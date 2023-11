LIVE Stella Rossa-Olimpia Milano, Eurolega basket in DIRETTA: serve vincere per risalire la china

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Stella Rossa-Olimpia Milano, match valevole per la decima giornata dell’Eurolega 2023-2024. La squadra di Messina ha bisogno di una vittoria per risalire in classifica.

Milano si presenta a Belgrado forse nel suo miglior momento da quando è iniziata la stagione. La vittoria con l’Efes della settimana scorsa e quella in campionato contro Venezia hanno riportato un po’ di serenità ed entusiasmo nell’ambiente milanese, ma serve una vittoria contro la Stella Rossa per non ricadere nei soliti problemi e per dimostrare di aver messo davvero da parte la crisi.

L’Olimpia non ha ancora mai vinto in trasferta in questa stagione e dunque ha anche un necessario bisogno di un colpo esterno per avvicinare la zona playoff, che al momento dista comunque due vittorie. Messina sembra aver ritrovato un buon Devon Hall in cabina di regia e si aspetta il solito importante contributo offensivo da Shields e Mirotic.

La Stella Rossa è appaiata in classifica con Milano e le sue uniche vittorie sono arrivate proprio davanti al suo pubblico, compresa quella davvero schiacciante contro il Fenerbahce. Sarà probabilmente la partita di Shabazz Napier, il grande ex, che dovrebbe essere in campo con una maschera per proteggere il volto.

La palla a due di Stella Rossa-Olimpia Milano, match valevole per la decima giornata dell’Eurolega 2023-2024, è in programma alle ore 20.30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Credit Ciamillo