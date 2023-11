Sport in tv oggi (mercoledì 22 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, mercoledì 22 novembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Europei di curling in primo piano ad Aberdeen. Sul ghiaccio scozzese l’Italia vorrà confermarsi riferimento assoluto nel torneo maschile e femminile e dar seguito a quanto di buono si è visto. Tanto volley con la Champions League a tenere banco, visti gli impegni di Piacenza e di Civitanova in Champions League.

In evidenza, poi, la seconda giornata delle Finali di Coppa Davis a Malaga. Assisteremo al secondo quarto di finale tra l’Australia, finalista l’anno scorso, e la Repubblica Ceca, in grado a settembre di battere la Spagna nel round robin e contribuire all’eliminazione.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, mercoledì 22 novembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 22 novembre

09.15 Tiro a segno, Finale Coppa del Mondo a Doha (Qatar): Finale 10 carabina 10 metri uomini – Diretta streaming sul canale ISSF.

10.00 Curling, Europei 2023: Italia-Turchia – Diretta streaming su Recast/The Curling Channel.

10.00 Curling, Europei 2023: Scozia-Olanda – Diretta tv su Eurosport1 HD, in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo e su NOW.

10.30 Tiro a segno, Finale Coppa del Mondo a Doha (Qatar): Finale 10 carabina 10 metri donne – Diretta streaming sul canale ISSF.

13.00 Arrampicata sportiva, IFSC Masters: semifinali boulder uomini – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

14.00 Snooker, UK Championship: qualificazioni – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

15.00 Curling femminile, Europei 2023: Italia-Svezia – Diretta streaming su Recast/The Curling Channel.

15.00 Pallanuoto femminile, Serie A1: Rapallo Pallanuoto-SIS Roma – Nessuna copertura tv/streaming.

16.00 Tennis, Finali Coppa Davis 2023: Australia-Repubblica Ceca – Diretta tv su RaiSport (fino alle 20:00), Sky Sport Uno (201, fino alle 18:55) e Sky Sport Tennis (203), in streaming su RaiPlay, Sky Go, Now, SuperTenniX.

18.00 Basket, EuroCup: Prometery-Venezia – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

18.00 Basket, EuroCup: Slask Wroclaw-Lietkbelis – Diretta tv/streaming su DAZN.

18.45 Calcio femminile, Champions League: Brann-Slavia Praga – Diretta tv/streaming su DAZN.

18.45 Calcio femminile, Champions League: Lyon-St Polten – Diretta tv/streaming su DAZN.

19.00 Basket, EuroCup: Aris-Ulm – Diretta tv/streaming su DAZN.

19.00 Basket, EuroCup: Hapoel Tel Aviv-Joventut – Diretta tv/streaming su DAZN.

19.00 Volley femminile, Serie A1: Vero Volley-Chieri ’76 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), in streaming su SkyGo, NOW e su Volleyballworld.tv.

19.00 Pallanuoto femminile, Serie A1: Plebiscito Padova-L’Ekipe Orizzonte – Diretta streaming su Waterpolo Channel.

19.45 Pallanuoto, Champions League: Novi Beograd-Brescia – Nessuna copertura tv/streaming.

20.00 Curling, Europei 2023: Olanda-Germania – Diretta tv su Eurosport1 HD, in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo e su NOW.

20.00 Pallanuoto femminile, Serie A1: Pallanuoto Trieste-Luca Locatelli – Nessuna copertura tv/streaming.

20.00 Curling, Europei 2023: Italia-Finlandia – Diretta streaming su Recast/The Curling Channel.

20.00 Volley, Champions League: Gas Sales Bluenergy Piacenza-Halkbank Ankara – Diretta tv su DAZN, in streaming su DAZN e su Euro Volley Tv.

20.00 Basket femminile, Eurolega: Saragoza-Schio – Diretta streaming su canale Youtube della competizione.

20.30 Pallanuoto, Champions League: Pro Recco-Dubrovnik – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Volley femminile, Serie A1: Conegliano-Roma – Diretta tv su RaiSport HD, in streaming su RaiPlay e su Volleyballworld.tv.

20.30 Volley, SuperLega: Perugia-Padova – Diretta streaming su Volleyballworld.tv.

20.30 Basket femminile, Eurolega: Bologna-USK Prague – Diretta streaming sul canale Youtube della competizione.

20.30 Basket, EuroCup: London Lions-Cedevita Olimpija – Diretta tv/streaming su DAZN.

20.30 Basket, Champions League: Sassari-Ludwigsburg – Diretta tv/streaming su DAZN.

20.30 Volley, Champions League: Lube Cucine Civitanova-Arcadia Gelati – Diretta tv su DAZN, in streaming su DAZN e su Euro Volley Tv.

20.30 Volley, CEV Cup: Milano-Menen – Diretta streaming su Euro Volley Tv.

20.30 Calcio a 5, Serie A: Città di Cosenza-Active Network – Diretta streaming su Futsal Tv.

21.00 Calcio femminile, Champions League: Benfica-Rosengard – Diretta tv/streaming su DAZN.

21.00 Calcio femminile, Champions League: Eintracht Francoforte-Barcellona – Diretta tv/streaming su DAZN.

