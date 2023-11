LIVE Italia-Finlandia, Europei curling 2023 in DIRETTA: azzurri in corsa per il primo posto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Finlandia, penultima gara del Round Robin degli Europei di curling 2023. Gli azzurri vanno a caccia del primo posto ad Aberdeen.

E’ stata un’Italia semplicemente perfetta quella vista in Scozia fino a questo punto. Gli azzurri capitanati da Joel Retornaz hanno conquistato sei vittorie su sei gare giocate, imponendosi ieri anche sui padroni di casa e strappando con largo anticipo la qualificazione per la fase ad eliminazione diretta.

L’Italia sarà sul ghiaccio dapprima alle 10 con la sfida alla Turchia, per poi replicare alle 20 con la Finlandia, entrambe le compagini si trovano in fondo alla classifica con una vittoria e cinque sconfitte rimediate fino a qui. Gli azzurri non dovranno però abbassare la guardia e cercare di conquistare altre due vittorie per confermare il primo posto nel girone di qualificazione.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Finlandia, penultimo match degli azzurri nel Round Robin degli Europei di curling 2023. Si partirà alle ore 20 italiane ad Aberdeen, buon divertimento con il nostro racconto in tempo reale.

Foto: WCF/Celine Stucki