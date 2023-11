LIVE Civitanova-Arcada Galati, Champions League volley in DIRETTA: sfida ai poco conosciuti rumeni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE di Civitanova–Arcada Galati, match valevole per la prima giornata del girone E della Champions League 2023-2024 di volley. La Lube vuole partire con il piede giusto nel proprio cammino europeo stagionale: ogni successo può diventare fondamentale con il passare delle partite, perciò una vittoria oggi contro la formazione romena darebbe ai marchigiani il giusto lancio nella rassegna continentale.

La squadra di Gianlorenzo Blengini è reduce da due vittorie consecutive in campionato, entrambe per tre set a zero, con Catania e Modena. I biancorossi occupano al momento la quinta posizione nella classifica della Superlega in corso, a -5 dalla vetta occupata dal Trentino Volley. Adesso però Ivan Zaytsev e compagni si dovranno concentrare sull’impegno con la squadra romena che, insieme al VK Praga e al Maaseik, completa il novero delle quattro formazioni presenti nel girone E.

Di fronte ai marchigiani ci sarà l’Arcada Galati, squadra che la scorsa stagione ha trionfato nel campionato locale. La squadra allenata da Sergiu Stanciu, al contrario della Lube, è passata per i preliminari. Nella fase di qualificazione, l’Arcada Galati ha superato dapprima il turno iniziale, poi si è qualificata per i gironi del torneo continentale superando il taglio della Pool VI alle spalle dell’Olympiacos.

la sfida tra Civitanova e Arcada Galati, valevole per la prima giornata del girone E della CEV Champions League 2023-2024, il cui via è programmato per le 20.30 di domani dal PalaCivitanova di Civitanova Marche (MC).

