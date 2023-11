LIVE Italia-Svezia, Europei curling femminile 2023 in DIRETTA: azzurre già in semifinale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Italia-Svezia, match valido per la quinta giornata degli Europei di curling femminile 2023. Ad Aberdeen (Scozia) l'Italia sta facendo sognare e sia al maschile, che al femminile, si è qualificata alle semifinali con due giornate di anticipo!

Le azzurre, dopo una partenza falsa contro la Germania, hanno infilato un filotto di 6 successi consecutivi, ultimi due ieri ai danni di Repubblica Ceca e Norvegia, e quindi sono matematicamente sicure di un posto in semifinale. Constantini e compagne occupano infatti al momento la seconda posizione in classifica, alle spalle della solo Svizzera, unica formazione ancora imbattuta. L’obiettivo dell’Italia a questo punto diventa quello di provare a chiudere il round robin al primo posto, in tal senso saranno fondamentali le ultime sfide, tra cui proprio quella contro la Svizzera. La Svezia dovrà vincere almeno un altro match per poter essere sicura della qualificazione ai play-off, Wranaa e compagne sono infatti terze in classifica con 5 vittorie e 2 sconfitte. Vi ricordiamo che in semifinale la prima classificata sfiderà la quarta e la seconda la terza, di conseguenza chiudere il round robin in prima posizione dovrebbe consentire un accoppiamento, almeno sulla carta, più agevole in semifinale. L’Italia va a caccia di una medaglia che manca dal bronzo del 2017.

