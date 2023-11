LIVE Piacenza-Halkbank Ankara, Champions League volley in DIRETTA: match complicato per gli emiliani

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida della prima giornata della pool C di Champions League femminile di pallavolo tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e i turchi dell’Halkbank Ankara. Piacenza torna in Champions League, 15 anni dopo aver disputato e perso la finale contro lo Zenit Kazan. Era un’altra epoca, in campo c’era, ad esempio, Hristo Zlatanov che ora di Piacenza è direttore generale ma la voglia di fare bene è la stessa di allora per la squadra di Andrea Anastasi che vuole partite con il piede giusto nel girone ed è attesa da un impegno tutt’altro che semplice contro l’Halkbank Ankara, formazione turca di buon livello.

Piacenza arriva dalla battaglia sul campo di Perugia, che ha visto gli emiliani soccombere al tie break, arrendendosi alla rimonta della squadra di casa, dopo due set molto ben giocati dalla formazione emiliana. Piacenza deve ancora fare a meno di Yuri Romanò, ancora alle prese con un infortunio che potrebbe tenerlo fuori ancora per qualche partita ma il suo sostituto naturale Gironi sta giocando su buoni livello e oggi avrà la possibilità di confrontarsi anche a livello internazionale.

L’Halkbank Ankara dopo 8 giornate di campionato guida il campionato turco con 23 punti frutto di altrettante vittorie. Nell’ultimo turno di campionato ha sconfitto a domicilio l’ultima in classifica Bigadic BLD per 3-0. Nella scorsa stagione dopo aver dominato la regular season nei play off, in finale, ha alzato bandiera bianca con lo Ziraat Bank Ankara. La squadra turca ha in campo due assoluti protagonisti della Superlega nelle scorse stagioni, l’opposto olandese Abdel Aziz e lo schiacciatore francese, campione olimpico in carica Earvin Ngapeth che però potrebbe non essere in campo visto che ha saltato le ultime partite.

L’alzatore dei turchi è lo statunitense Micah Ma’a, al secondo anno in forza all’Halkbank dopo l’esperienza in Polonia al Katowice, mentre l’opposto è Nimir Abdel Aziz, in Italia per tante stagioni, tra Belluno, Cuneo, Milano, Trento e Modena, alla seconda stagione nelle file dell’Halkbank. Lo schiacciatore titolare dovrebbe essere Earvin Ngapeth che in italia ha giocato a Cuneo ma soprattutto a Modena fino alla scorsa stagione ma il francese è rimasto spesso in panca nel primo scorcio di stagione e i titolari sono stati l’esperto 34enne schiacciatore canadese John Gordon Perrin, lo scorso anno in forza al Verona e già in Italia con la maglia proprio di Piacenza nel 2015-2016 e un altro esperto 31enne, Izzet Unver, ex Fenerbahce e passato quest’anno all’Halkbank. Al centro giocano il turco Mert Matic, al secondo anno con l’Halkbank e un altro turco, Yunus Emre Tayaz, anche lui alla seconda stagione nelle file della squadra campione di Turchia. Il libero è Done Volkan, un’istituzione all’Halkbank dove gioca dal 2019.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della sfida della prima giornata della pool C di Champions League femminile di pallavolo tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e i turchi dell’Halkbank Ankara, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 20.00!

Photo LiveMedia/Martina Ramponi