Sinner-Djokovic, Finale ATP Finals 2023: orario, programma, tv, streaming

Volgono al termine le Nitto ATP Finals 2023 di tennis, giunte all’ultimo atto della manifestazione: Jannik Sinner, numero 4, affronterà in finale il serbo Novak Djokovic, numero 1, già batutto nella prima fase a gironi. L’azzurro ed il serbo torneranno in campo nuovamente l’uno contro l’altro domani, domenica 19 novembre, non prima delle 18.00. La finale di doppio, tra Marcel Granollers/Horacio Zeballos e Rajeev Ram/Joe Salisbury, invece, si disputerà alle ore 15.00.

Per le finali delle Nitto ATP Finals 2023 di tennis la diretta tv sarà fruibile per entrambi i match su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, e per l’incontro di singolare anche su Rai 2 HD ed in differita alle ore 00.35 su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà disponibile per entrambi i match su Tennis TV, Sky Go e Now, e per l’incontro di singolare anche su Rai Play, che la manderà in differita anche alle ore 00.35. La diretta live testuale della finale di singolare sarà a disposizione su OA Sport.

CALENDARIO SINNER-DJOKOVIC ATP FINALS 2023

Domenica 19 novembre

Dalle 15.00

Marcel Granollers/Horacio Zeballos (Spagna/Argentina, 5) – Rajeev Ram/Joe Salisbury (Stati Uniti/Regno Unito, 6) – Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Go, Now, Tennis TV

Non prima delle 18.00

Jannik Sinner (Italia, 4) – Novak Djokovic (Serbia, 1) – Rai 2 HD, Rai Play, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Go, Now, Tennis TV, differita 00.35 Rai Sport HD, Rai Play

PROGRAMMA CALENDARIO SINNER-DJOKOVIC ATP FINALS 2023: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: entrambi i match su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, la finale di singolare anche su Rai 2 HD ed in differita alle ore 00.35 su Rai Sport HD.

Diretta streaming: entrambi i match su Tennis TV, Sky Go e Now, la finale di singolare anche su Rai Play, che la manderà in differita anche alle ore 00.35.

Diretta Live testuale: per la finale di singolare su OA Sport.

Foto: LaPresse