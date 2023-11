È scoppiata la Sinner-mania in Italia. Partita dopo partita, il Messia del tennis tricolore sta sempre più entrando nel cuore dei tifosi, anche di coloro che erano poco avvezzi al mondo del tennis. Rapidamente il classe 2001 sta valicando i confini del proprio sport per tramutarsi in un vero eroe nazionale, alla stregua di illustri predecessori come Valentino Rossi, Marco Pantani o Alberto Tomba.

Oggi, alle ore 18.00, si disputerà la finale delle ATP Finals di Torino tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, ovvero il n.4 contro il n.1 del mondo. Una sfida che si è già disputata nel corso della fase a gironi, con l’italiano capace di imporsi in tre set. Peraltro è stato proprio l’altoatesino a regalare la qualificazione al serbo grazie al successo contro il danese Holger Rune, nel quale non ha fatto giustamente alcun calcolo.

Inizialmente l’atto conclusivo sarebbe dovuto andare in onda su Rai2, come le precedenti partite del torneo. Gli eclatanti dati d’ascolto (ieri addirittura 2,4 milioni nella semifinale contro Daniil Medvedev, con share del 18,27%) hanno tuttavia consigliato alla rete nazionale di cambiare il palinsesto: dunque la contesa sarà trasmessa addirittura su Rai1!

Era addirittura dal 1999 che Rai1 non ospitava una partita di tennis! In quell’occasione si trattava della sfida di Coppa Davis tra Italia e Svizzera, in particolare del confronto tra Davide Sanguinetti ed un giovanissimo Roger Federer. Questa volta è probabile che i dati di ascolto possano addirittura sfondare nettamente quota 3 milioni.

IL NUOVO PROGRAMMA TV DI SINNER-DJOKOVIC

Domenica 19 novembre – Finale ATP Finals

Ore 18.00 Jannik Sinner (Italia)-Novak Djokovic (Serbia)

Diretta tv: Rai1, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, Now

Diretta testuale: OA Sport