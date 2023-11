Rugby, la Benetton Treviso vuole tornare a vincere contro i Lions

Torna in campo domenica la Benetton Treviso, che nel terzo turno dell’United Rugby Championship ospita a Monigo i sudafricani Emirates Lions, e per i veneti è il momento di tornare al successo dopo aver sprecato un vantaggio di 10 punti contro il Munster lo scorso weekend.

La squadra di Marco Bortolami ha iniziato in modo positivo la stagione, vincendo all’esordio a Cardiff allo scadere, ma sempre allo scadere i biancoverdi hanno visto il Munster pareggiare a Monigo, buttando via una vittoria che sembrava ormai sicura. Ma, nonostante ciò, il gioco di Treviso piace e con i Lions Umaga e compagni vogliono continuare la striscia positiva.

Avversari di giornata gli Emirates Bulls, squadra sudafricana reduce da due sconfitte. Come Treviso, però, anche i Bulls hanno lottato ogni volta fino all’ultimo, cedendo 33-35 in casa con gli Stormers e poi perdendo 17-16 a Edimburgo. Non deve, dunque, illudere lo zero nella casella vittorie, perché i sudafricani sono una formazione ostica che non va presa sottogamba.

Treviso, però, sta ritrovando tutti i nazionali e ha in Jacob Umaga e Tomas Albornoz due ottime opzioni all’apertura, senza dimenticare una mischia sin qui spesso dominante e una trequarti veloce e tecnica. Vincere domenica è fondamentale per sfruttare questo avvio di stagione con diversi match casalinghi e per confermare l’obiettivo dichiarato di andare ai playoff.

