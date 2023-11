Ranking ATP, Novak Djokovic in pole per chiudere l’anno da n.1 al mondo: le proiezioni tra Bercy e Finals di Torino

Ci sono 2500 punti a disposizione per il ranking ATP tra Parigi-Bercy (1000) e le Finals (1500), e sono ancora 3 sulla carta i tennisti che possono ambire al numero 1 della classifica mondiale a fine anno, ma senza dubbio il serbo Novak Djokovic è il netto favorito rispetto allo spagnolo Carlos Alcaraz ed al russo Daniil Medvedev.

Novak Djokovic farà il proprio esordio quest’oggi a Parigi-Bercy, dove ieri invece è stato eliminato l’iberico Carlos Alcaraz, il quale si ritrova ora a quota 8455 e potrebbe arrivare al massimo a quota 9955 in caso di vittoria da imbattuto alle ATP Finals.

Daniil Medvedev, invece, è a quota 7200 ed a sua volta farà oggi il suo esordio a Parigi-Bercy: sommando il torneo francese e quello di Torino, però, il russo potrebbe arrivare al massimo a quota 9690. Medvedev, infatti, anche in caso di vittoria nel torneo parigino, resterebbe alle spalle di Carlos Alcaraz.

Appare ovvio, dunque, che al momento la corsa di Novak Djokovic debba essere fatta ancora sull’iberico, che attualmente è in ritardo di 500 punti rispetto al serbo: Djokovic avrà a disposizione altri 990 punti in Francia, dunque non potrà arrivare a Torino con la certezza matematica di essere già numero 1 a fine anno.

Al serbo, infatti servono 1000 punti per raggiungere l’obiettivo: in caso di successo finale a Parigi-Bercy, a Djokovic basterà vincere un incontro della fase a gironi di Torino, mentre in caso di sconfitta in finale in Francia, sarà costretto a vincere un incontro della fase a gironi passando il turno e vincendo poi la semifinale.

In alternativa il serbo potrebbe anche vincere tutti gli incontri della fase a gironi delle Finals per centrare l’obiettivo, mentre in caso di uscita di scena in semifinale a Parigi, Djokovic alle Finals dovrebbe passare il turno vincendo almeno due incontri nella fase a gironi e poi anche la semifinale.

Va sottolineato come la quota necessaria a Djokovic per restare numero 1 del mondo si andrebbe poi ad abbassare in caso di mancata vittoria da imbattuto alle Finals di Carlos Alcaraz, eventualità che potrebbe rimettere anche in gioco Medvedev, il quale, però, è chiamato innanzitutto ad un grande torneo a Parigi.

RANKING ATP LIVE / RACE ATP LIVE 31 OTTOBRE

1 Novak Djokovic 8955

2 Carlos Alcaraz 8455

3 Daniil Medvedev 7200

Foto: LaPresse