Perché Sinner-McDonald a Bercy è decisiva per il sorteggio delle ATP Finals

Jannik Sinner questa sera esordirà nel Masters 1000 di Parigi-Bercy, torneo nel quale il tennista del Bel Paese è la testa di serie numero 4 del main draw e per questo motivo ha usufruito di un bye al primo turno, potendo così scendere in campo direttamente ai sedicesimi. L’azzurro affronterà lo statunitense Mackenzie McDonald, che nel derby giocato ieri ha rimontato e battuto il connazionale Jeffrey John Wolf, proveniente dalle qualificazioni.

Si tratterà di un match molto importante per Jannik Sinner, che in caso di vittoria sarà certo di restare al numero 4 sia nel ranking ATP che nella Race to Turin al termine del torneo (a partire da lunedì 6 novembre le due classifiche coincideranno, mentre già da lunedì scorso coincidono Race e ranking live), e, dato che il russo Andrey Rublev non è iscritto né a Metz né a Sofia, sarà certo di essere in seconda fascia nel sorteggio per le ATP Finals.

In caso di sconfitta, invece, Sinner dovrà sperare che Rublev non vinca il torneo di Parigi-Bercy per essere certo di arrivare da numero 4 a Torino: in tal caso l’azzurro non potrà incontrare il russo Daniil Medvedev, già aritmeticamente certo di essere il numero 3 alle ATP Finals, nella prima fase a gironi della competizione di fine stagione. Per quanto esposto nelle righe precedenti, le medesime combinazioni sono valide anche per la corsa al numero 4 del ranking ATP nell’aggiornamento della prossima settimana.

RANKING ATP LIVE / RACE ATP LIVE 31 OTTOBRE

1 Novak Djokovic 8955 (Numero 1, Girone A)

2 Carlos Alcaraz 8455 (Numero 2, Girone B)

3 Daniil Medvedev 7200 (Numero 3, seconda fascia)

4 Jannik Sinner 5410

5 Andrey Rublev 4535 (Certo di essere almeno in terza fascia)

6 Stefanos Tsitsipas 3885

7 Alexander Zverev 3540

8 Holger Rune 3290

—————————-

9 Hubert Hurkacz 3110

10 Taylor Fritz 3100

11 Casper Ruud 2825

12 Tommy Paul 2665

13 Alex de Minaur 2605

14 Karen Khachanov 2385

Foto: LaPresse