Pattinaggio di figura: Gilles-Poirier vincono in rimonta la Cup Of China e staccano il pass per la Finale

Piper Gilles-Paul Poirier ripristinano gli equilibri. Dopo aver chiuso il segmento breve al secondo posto il team canadese ha vinto la gara della danza alla Cup Of China 2023, quarta tappa del circuito ISU Grand Prix 2023-2024 di pattinaggio di figura, superando in volata i compagni di squadra Marjorie Lajoie-Zachary Lagha e staccando aritmeticamente il pass per le Finali di Pechino.

Una rimonta che era abbondantemente nell’aria quella dei danzatori, concretizzatasi grazie a una free dance d’alto profilo, dove gli atleti si sono dovuti accontentare comunque di un riscontro nettamente più basso rispetto alla gara disputata tra le mura amiche, dove hanno sfondato il muro dei 130 punti.

Gilles-Poirier si sono infatti attestati in zona 126.79 (70.37, 56.42), punteggio con cui hanno raggiunto il totale di 207.83 per via di una partenza leggermente contratta e frenata da dei GOE non elevati. Bene comunque Lojoie-Lagha che, per l’occasione, hanno polverizzato il loro primato personale spingendosi fino a 124.00 (69.92, 54.08) e raccogliendo 206.02.

Sotto quota 200 invece gli statunitensi Caroline Green-Michael Parsons, i quali si sono accomodati in sicurezza sul gradino più basso del podio guadagnando 113.26 (62.54, 50.72) per 189.33.

CLASSIFICA FINALE FREE DANCE DANZA SUL GHIACCIO

Foto: Valerio Origo