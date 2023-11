Pattinaggio artistico, Ghilardi e Ambrosini secondi dopo lo short program a Cup of China. Canadesi in testa

Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini sono ottimi secondi dopo lo short program della Cup of China, tappa del Grand Prix di pattinaggio artistico che va in scena sul ghiaccio di Chongqing (Cina). La coppia di artistico ha convinto sulle note di “L’Estasi dell’Oro” e “The Ecstasy” di Ennio Morricone, venendo premiata con il punteggio complessivo di 66.63 (35.65 per la parte tecnica e 30.68 per i components). Gli azzurri si sono fermati a un solo punto dal proprio personale di 67.31 siglato lo scorso anno al Grand Prix Espoo. Il 30enne e la 24enne, reduci dal sigillo al Diamond Spin di Katowice, hanno dimostrato tutta la propria caratura da vice campioni d’Europa.

Gli allievi di Rosanna Murante e Ondrej Hotarek, seguiti da Luca Lanotte dal punto di vista coreografico, si sono messi nella posizione ideale in vista del free program di domani che determinerà i piazzamenti sul podio. Gli azzurri hanno accusato quattro lunghezze di distacco dai canadesi Deanna Stellato-Dudek e Maxime Deschamps, capaci di volare a quota 70.39 (37.17 per la parte tecnica e 33.22 per i components). I nordamericani, quarti agli ultimi Mondiali e reduci dal sigillo a Skate Canada, sono in un’acclarata situazione di vantaggio e puntano al secondo successo consecutivo nel massimo circuito internazionale itinerante.

Ghilardi e Ambrosini hanno guadagnato un buon vantaggio nei confronti dei cinesi Cheng Peng e Lei Wang (quarti con 62.91), mentre i tedeschi Annika Hocke e Robert Kunkel inseguono da ancora più lontano (60.76). Anna Valesi e Manuel Piazza occupano la sesta posizione con il punteggio complessivo di 55.55 (29.76+26.79). Gli azzurri hanno migliorato il proprio personale di 53.95 siglato al recente Grand Prix de France chiuso in sesta posizione.

CLASSIFICA SHORT PROGRAM COPPIE CUP OF CHINA

Pl. Name Nation TSS

= TES

+ PCS

+ CO PR SK Ded.

– StN. 1 Deanna STELLATO-DUDEK / Maxime DESCHAMPS CAN 70.39 37.17 33.22 8.32 8.36 8.29 0.00 #7 2 Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI ITA 66.33 35.65 30.68 7.82 7.71 7.54 0.00 #8 3 Cheng PENG / Lei WANG CHN 62.91 33.83 29.08 7.36 7.18 7.32 0.00 #2 4 Annika HOCKE / Robert KUNKEL GER 60.76 31.22 29.54 7.46 7.46 7.29 0.00 #6 5 Siyang ZHANG / Yongchao YANG CHN 58.71 30.72 27.99 7.00 6.93 7.11 0.00 #3 6 Anna VALESI / Manuel PIAZZA ITA 55.55 29.76 26.79 6.82 6.57 6.75 1.00 #5 7 Yuchen WANG / Lei ZHU CHN 49.95 26.24 23.71 5.86 5.79 6.18 0.00 #1 8 Maria MOKHOVA / Ivan MOKHOV USA 42.65 20.94 22.71 5.86 5.54 5.68 1.00 #4

Foto: Valerio Origo