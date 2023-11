Pallanuoto, Brescia piega Sabadell e si rilancia nella corsa alla qualificazione in Champions League

Metà gara in equilibrio, poi lo strappo decisivo nel terzo quarto e la strenua difesa nel finale: il Brescia, nella quarta giornata del Girone A della Champions League 2023-2024 di pallanuoto, piega per 11-10 i catalani dell’Astralpool Sabadell ed incamera tre punti fondamentali, riprendendosi il secondo posto nel raggruppamento.

Nel primo quarto si assiste ad un continuo botta e risposta tra le due compagini, con il Sabadell per quattro volte in vantaggio ed il Brescia a trovare sempre il pari fino al 4-4. Il secondo periodo ricalca perfettamente il primo, con gli spagnoli per tre volta avanti di un gol ed i lombardi sempre ad inseguire fino ad arrivare a metà gara sul 7-7.

Nella terza frazione il Brescia trova per la prima volta il vantaggio, il Sabadell pareggia ma i padroni di casa centrano il primo break del match con un parziale di 3-0. Gli spagnoli accorciano e si va all’ultimo riposo sull’11-9. Nell’ultimo quarto i catalani accorciano su rigore ma non ci sono altri gol ed il Brescia vince per 11-10.

Poker di Alessandro Balzarini, che trascina il Brescia alla vittoria e lascia intatte le speranze di qualificazione, doppiette per Faraglia e Renzuto Iodice, marcature singole di Gianazza, Manzi e Gitto: i lombardi si proiettano con rinnovata fiducia al prossimo match in casa del Novi Beograd, potenzialmente decisivo.

LEN CHAMPIONS LEAGUE 2023-2024

Gruppo A – 4a giornata

Risultati

AN Brescia (ITA)-Astralpool Sabadell (ESP) 11-10

CSA Steaua Bucharest (ROU)-VK Novi Beograd (SRB) 5-12

Classifica

VK Novi Beograd (SRB) 9, AN Brescia (ITA) 8, Astralpool Sabadell (ESP) 7, CSA Steaua Bucharest (ROU) 0.

Foto: LiveMedia/Bianca Simonetti