Pallanuoto, la Pro Recco vince in casa della Dinamo Tbilisi e supera la prima fase a gironi della Champions League

Resta a punteggio pieno la Pro Recco nella Champions League 2023-2024 di pallanuoto maschile: i liguri, campioni in carica, nella quarta giornata del Gruppo B superano in trasferta per 9-16 i georgiani della Dinamo Tbilisi, ancora a quota zero, e centrano la qualificazione aritmetica alla seconda fase a gironi, mettendo una seria ipoteca anche sul primo posto nel raggruppamento.

Nel primo quarto servono quasi 4′ ai georgiani per sbloccare la contesa, ma la Pro Recco impatta subito con Kakaris. Padroni di casa di nuovo avanti, ma Cannella a 4″ dalla prima sirena sigla il 2-2. Nel secondo parziale la Dinamo si riporta subito in vantaggio, ma da quel momento la Pro Recco sale in cattedra e firma il primo break della partita, con un parziale di 0-4 grazie ai gol di Younger, Rossi, Condemi e Kakaris, per il 3-6 di metà gara.

Nel terzo periodo i padroni di casa trovano il -2 sul 4-6 e poi sul 5-7, ma ancora una volta la formazione ligure piazza un break di 0-4 che chiude la sfida, propiziato dalla tripletta di Zalanki e dal gol di Echenique per il 5-11. Nell’ultimo quarto la Pro Recco amministra senza patemi, dato che la Dinamo Tbilisi al massimo arriva al -5, ma nel finale i liguri allungano ancora, cogliendo la vittoria per 9-16.

L’analisi del tecnico dei campioni in carica, Sandro Sukno, al sito ufficiale della Pro Recco: “Alla fine abbiamo vinto facile, ma all’inizio ci siamo trovati un po’ in difficoltà soprattutto in fase offensiva. Dopo qualche parata del loro portiere abbiamo subito delle controfughe, poi in avvio di secondo tempo abbiamo cambiato marcia e giocato meglio, probabilmente il fatto di aver saltato qualche allenamento ci ha penalizzato“.

TABELLINO

DINAMO TBILISI-PRO RECCO 9-16

Dinamo Tbilisi: Razmadze, Veshaguri, Akhvlediani, Dzikhtsiarenka 1, Tkeshelashvili 1, Vapenski 1, Vlahovic 1, Tankosic 1, Imnaishvili, Magrakvelidze, Malyshau, Pjesivac 4, Gvetadze. All. D. Stanojevic.

Pro Recco: Del Lungo, Iocchi Gratta 1, Zalanki 3 (1 rig.), Cannella 1, Younger 1, Fondelli 2, Presciutti 1, Echenique 2, Condemi 1, Kakaris 3, Aicardi, Rossi 1, Negri. All. S. Sukno.

Arbitri: Milovic (Serbia) e Haentschel (Germania).

Note – Parziali: 2-2, 1-4, 2-5, 4-5. Superiorità numeriche: Dinamo Tbilisi 5/15, Pro Recco 10/18 . Rigori: Pro Recco: 1/1. Usciti per limite di falli: Tkeshelashvili (Dinamo Tbilisi) nel terzo tempo, Presciutti (Pro Recco), Malyshau, Dzikhtsiarenka e Tankosic (Dinamo Tbilisi) nel quarto tempo.

LEN CHAMPIONS LEAGUE 2023-2024

Gruppo B – 4a giornata

Risultati

WPC Dinamo Tbilisi (GEO)-Pro Recco (ITA) 9-16

Jug Adriatic Dubrovnik (CRO)-Olympiacos Piraeus (GRE) 5-15

Classifica

Pro Recco (ITA) 12, Olympiacos Piraeus (GRE) 8, Jug Adriatic Dubrovnik (CRO) 4, WPC Dinamo Tbilisi (GEO) 0.

Foto: LiveMedia/Salvo Barbagallo