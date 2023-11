NBA, risultati della notte (21 novembre): Anthony Davis trascina i Lakers contro i Jazz di Fontecchio, bene i Suns

Cinque le partite disputate stanotte, tutte nella variante In Season Tournament (nota anche come NBA Cup) che qualche verdetto l’ha dato, dal momento che ci si trova alla quarta giornata in quanto tale legata all’evento inaugurato in quest’annata. Andiamo a vedere come sono andate le cose.

C’era interesse per quel che avrebbero fatto i Los Angeles Lakers (8-6) contro gli Utah Jazz (4-9). La risposta di LeBron James (17 punti) e compagni è un sonante 131-99 che porta soprattutto la firma dei 26 e 16 rimbalzi di Anthony Davis. In casa Jazz 18 dalla panchina per Omer Yurtseven, con Simone Fontecchio che in 27 minuti realizza 11 punti con 4/6 al tiro. I gialloviola, peraltro, sono già qualificati per la fase a eliminazione diretta dell’In Season Tournament.

I Phoenix Suns (8-6) si fanno pochi problemi nel disporre con agio dei Portland Trail Blazers (3-11) per 120-107 con Kevin Durant e Devin Booker che scrivono sul tabellino, alla voce punti, 31 e 28. Dall’altra parte 26 per Jerami Grant.

Cadono in casa, e al supplementare, i Philadelphia 76ers (10-4): i Cleveland Cavaliers (8-6) passano per 119-122 approfittando anche degli errori di Joel Embiid (32 e 13) e Tyrese Maxey (30) alla fine dell’ultimo quarto e dell’overtime. Per i Cavs valgono eccome i 32 di Darius Garland e i 26 con 13 rimbalzi di Jarrett Allen.

La vera partita della notte è quella che, senza neppure bisogno di overtime, vede esagerare Atlanta Hawks (6-7) e Indiana Pacers (8-5). Alla fine dei conti è un terzo quarto da 28-46 Pacers a decidere, ma il punteggio di 152-157 dice tutto sulle percentuali realizzative viste. 38 i punti di Trae Young, 37 con 16 assist quelli di Tyrese Haliburton.

C’è lo zampino dei 25 punti di Paolo Banchero nel prosieguo degli Orlando Magic (9-5) su un record positivo. I Toronto Raptors (6-8) cedono 126-107, nonostante una versione di Dennis Schroder da 24 punti.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

