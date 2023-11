NBA, i risultati della notte (20 novembre): Charlotte batte Boston all’overtime, vincono Denver, Minnesota e Milwaukee

È proseguita questa notte la stagione 2023-2024 di NBA. Dalle ore 1:00 italiane in poi si sono disputati otto incontri di regular season e come sempre lo spettacolo non èmancato. Andiamo a scoprire tutti i risultati e i migliori realizzatori di giornata.

Continua l’ottimo periodo di Milwaukee, che sconfigge Washington a domicilio per 142-129 e conquista la quinta vittoria di fila in regular season. Da segnalare per i Bucks i 42 punti, 13 rimbalzi e 8 assist di uno straordinario Giannis Antetokounmpo, ma per gli ospiti sono molto importanti anche i 22 di Damian Lillard, i 18 di Chris Middleton e i 17 di Bobby Portis. Inutili invece per i Wizards i 30 di Jordan Poole e i 22 punti e 13 assist di Kyle Kuzma, in una serata in cui Danilo Gallinari gioca per 18 minuti, senza però riuscire a incidere e chiudendo con 4 punti (2/6 dal campo), 3 assist e 2 rimbalzi.

Dopo due sconfitte di fila, Denver reagisce e batte Detroit fuori casa per 107-103. A dare una svolta decisiva al match nel finale è Aaron Gordon con un gioco da tre che trascina i compagni sul +3 (103-106) a 1’25” dalla conclusione, prima dell’1/2 dalla lunetta di Reggie Jackson a 11” dalla fine. Al termine della partita il migliore dei Nuggets è Jackson con i suoi 21 punti, ma vanno sicuramente menzionati anche i 20 di Kentavious Caldwell-Pope e i 15 di Christian Braun, in una partita in cui Nikola Jokic si fa espellere nel primo tempo insieme al coach Mike Malone. Non servono invece a niente ai Pistons, alla loro 12ma sconfitta consecutiva, i 27 punti e 9 assist di Cade Cunningham e i 18 punti e 8 rimbalzi di Marvin Bagley III.

Occorre un tempo supplementare per decidere il vincitore della sfida tra Charlotte e Boston. Alla fine a spuntarla sono, a sorpresa, gli Hornets per 121-118, grazie soprattutto alla tripla di Miles Bridges e il 2/2 dalla lunetta di Gordon Hayward nella parta finale dell’overtime. A fine incontro il top-scorer in casa Hornets è però LaMelo Ball (suo il canestro che, a 7” dalla fine dei tempi regolamentari, ha permesso alla compagine della Carolina del Sud di andare ai supplementari) con i suoi 36 punti (oltre a 9 rimbalzi e 8 assist), seguito proprio da Hayward con 20 e Mark Williams con 18 punti e 16 rimbalzi. Dall’altra parte non sono sufficienti i 45 punti e 13 rimbalzi di uno scatenato Jayson Tatum (grave un suo errore dalla lunetta nel tempo supplementare) e i 21 di Pritchard.

Tutto facile per i Los Angeles Clippers, che superano in trasferta San Antonio con un netto 124-99 e ottengono il secondo successo di fila. Fondamentali per la franchigia californiana i 28 punti di Paul George, i 21 di Kawhi Leonard e i 19 punti e 7 rimbalzi di Daniel Theis, mentre agli Spurs non bastano i 22 di Keldon Johnson e i 17 di Cedi Osman.

New Orleans prende il largo nei due quarti centrali (71-38) contro Sacramento e poi gestisce senza problemi il vantaggio fino al perentorio 129-93 finale. Sugli scudi in casa Pelicans Brandon Ingram con i suoi 31 punti, Zion Williamson con 26 e Herbert Jones con 18, in una sfida in cui Jonas Valanciunas chiude con una doppia doppia da 10 punti e 13 rimbalzi. Ininfluenti per i Kings i 16 punti di Harrison Barnes e i 14 di De’Aaron Fox.

Sorride Minnesota, che fa il vuoto nel terzo periodo (35-19) contro New York e successivamente controlla il vantaggio fino al netto 117-110 finale. Decisivi per i Timberwolves i 23 punti e 10 rimbalzi di Anthony Edwards, i 20 di Karl-Anthony Towns e 16 di Rudy Gobert. Non servono invece a nulla per i Knicks i 25 punti di Jalen Brunson e i 21 di Julius Randle.

Miami non perde neanche un quarto contro Chicago e vince fuori casa per 118-100. Da segnalare per gli Heat i 23 punti e 11 rimbalzi di Bam Adaebayo, i 22 di Duncan Robinson e i 16 di Jimmy Butler. Inutili invece per i Bulls i 20 di Coby White, i 18 di Nikola Vucevic e 15 di DeMar DeRozan.

Infine, arriva l’importante successo casalingo di Golden State contro Houston per 121-116. Fondamentali in casa Warriors i 32 di Steph Curry, i 20 di Klay Thompson, i 18 di Dario Saric e la doppia doppia da 15 punti e 12 assist di Chris Paul, mentre ai Rockets non bastano i 30 punti e 13 assist di Alperern Sengun e i 17 punti e 9 rimbalzi di Jabari Smith Jr..

I RISULTATI DELLA NOTTE

Washington Wizards (2-11) – Milwaukee Bucks (10-4) 129-142

Detroit Pistons (2-13) – Denver Nuggets (10-4) 103-107

Charlotte Hornets (4-9) – Boston Celtics (11-3) 121-118 d1ts

San Antonio Spurs (3-11) – Los Angeles Clippers (5-7) 99-124

New Orleans Pelicans (7-7) – Sacramento Kings (8-5) 129-93

Minnesota Timberwolves (10-3) – New York Knicks (8-6) 117-100

Chicago Bulls (5-10) – Miami Heat (9-5) 100-118

Golden State Warriors (7-8) – Houston Rockets (6-6) 121-116

