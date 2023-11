Musetti-Draper oggi in tv, ATP Sofia 2023: programma, orario, streaming

Quest’oggi Lorenzo Musetti farà il suo esordio all’ATP 250 di Sofia, ultimo torneo del circuito insieme al Moselle Open prima delle Nitto ATP Finals di Torino. Dopo aver beneficiato di un bye al primo turno, l’italiano classe 2002 (testa di serie n.1) dovrà vedersela con il 21enne britannico Jack Draper (n.82 del ranking) nel quinto match di giornata sul campo centrale (e comunque non prima delle 17:00): in palio ci sarà il quarto di finale contro il vincente della sfida tra l’australiano Max Purcell (n.6 del seeding) e il turco Cem Ilkel.

Musetti non sta di certo vivendo un buon momento di forma, come testimoniano le quattro sconfitte consecutive nelle ultime quattro sfide, e oggi cercherà dunque di cambiare rotta. Non sarà però facile trovare il successo, perché dall’altra parte della rete ci sarà un giocatore di qualità (reduce dal successo al primo turno contro il tedesco Maximilian Marterer), che ha tra l’altro già battuto il carrarino nell’unico precedente tra i due nel round robin alle Next Gen ATP Finals del 2022 (4-1 4-0 4-3 il risultato finale in favore del britannico).

La partita tra Lorenzo Musetti e Jack Draper sarà la quinta di giornata sul campo centrale (dopo il doppio Gille/Vliegen-Behar/Pavlasek e i singolari Ramos-Vinolas-Mannarino, Marozsan-Bautista Agut e Ilkel-Purcell) e non inizierà in ogni caso prima delle ore 17:00 italiane. La sfida si potrà vedere in diretta tv su SuperTennis e in diretta streaming su Supertennis.it, SuperTenniX e Tennis Tv. OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale dell’intero incontro.

CALENDARIO MUSETTI-DRAPER ATP SOFIA 2023

Mercoledì 8 novembre

Center Court

Dalle 9:00

S. Gille (BEL)/J. Vliegen (BEL) (1) – A. Behar (URU)/Pavlasek (CZE)

Non prima delle 11:00

A. Ramos-Vinolas (ESP) – A. Mannarino (FRA) (2)

A seguire

F. Marozsan (HUN) – R. Bautista Agut (ESP)

Non prima delle 15:00

C. Ikel (TUR) (WC) – M. Purcell (AUS) (6)

Non prima delle 17:00

L. Musetti (ITA) (1) – J. Draper (GBR)

A seguire

P. Kotov (RUS) – S. Baez (ARG) (4)

PROGRAMMA MUSETTI-DRAPER ATP SOFIA 2023: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD

Diretta streaming: Supertennis.it, SuperTenniX, Tennis TV (a pagamento)

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Christian Hofer