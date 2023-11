MotoGP oggi, GP Qatar 2023: orari prove libere, tv, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, venerdì 17 novembre, primo giorno di prove libere del GP del Qatar, 19° round del Motomondiale 2023. Sul circuito di Lusail i piloti andranno in cerca della miglior messa a punto possibile per ottenere un riscontro adeguato e funzionale nella prosecuzione del week end. Una pista che avrà bisogno di un set-up particolare per sfruttare al meglio le zone di grande accelerazione e frenata, soprattutto in previsione delle Pre-qualifiche.

Francesco Bagnaia si presenta al via di questo week end in MotoGP con 14 punti di margine sullo spagnolo Jorge Martin. Pecco è riuscito a invertire la tendenza nel corso dell’ultimo GP della Malesia e si augura di proseguire in vista di questo penultimo round iridato. Non ci sono dubbi che il duello tra i due alfieri della Ducati ufficiale e Pramac sarà l’attrattiva principale.

Tuttavia, sarà interessante capire anche gli altri piloti cosa faranno. A Sepang Enea Bastianini è tornato a ruggire, vincendo la gara domenicale e coprendo le spalle a Pecco nel corso della Sprint Race. Da considerare, da questo punto di vista, come potrebbe incidere anche un eventuale gioco di squadra nel Team Factory di Borgo Panigale. In tutto questo da capire se KTM, Aprilia, Yamaha e Honda renderanno meno “ducatista” la situazione.

Il venerdì del GP del Qatar sarà trasmesso in diretta tv in esclusiva su Sky Sport MotoGP (208), in streaming su SkyGo e su NOW. Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) e lo streaming su TV8.it trasmetteranno gratuitamente e in diretta le qualifiche delle tre categorie, della Sprint Race della MotoGP e la differita delle gare domenicali delle tre classi. Non vi sarà modo di guardare in chiaro le libere e le pre-qualifiche indicate, servizio riservato solo agli abbonati di Sky Sport.

CALENDARIO GP QATAR 2023 MOTOGP

Venerdì 17 novembre (orari italiani)

Ore 12.00-12.35 Moto3, prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 12.50-13.30 Moto2, prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 13.45-14.30 MotoGP, prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 16.15-16.50 Moto3, prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 17.05-17.45 Moto2, prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 18.00-19.00 MotoGP, pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

PROGRAMMA GP QATAR 2023: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà esclusivamente la diretta tv del venerdì in Qatar. Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) coprirà gratuitamente e in diretta le qualifiche delle tre categorie, della Sprint Race della MotoGP e la differita delle gare domenicali delle tre classi. Non vi sarà modo di guardare in chiaro prove libere di oggi, servizio riservato solo agli abbonati di Sky Sport.

Diretta streaming: L’appuntamento qatariano potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Inoltre sarà possibile vederlo sul servizio streaming on demand NOW. Infine ci sarà anche la diretta in chiaro delle qualifiche delle tre categorie, della Sprint Race della MotoGP e la differita delle gare domenicali delle tre classi sul sito internet TV8.it. Non è prevista la copertura in chiaro delle prove libere di oggi.

Diretta testuale: OA Sport

MOTOGP SU TV8

Venerdì 17 novembre

Non è prevista la trasmissione in chiaro delle prove libere odierne.

Foto: MotoGP.com Press