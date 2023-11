MotoGP, i precedenti di Bagnaia e Martin in Malesia. Quella volta in cui festeggiarono un Mondiale lo stesso giorno...

Il diciottesimo capitolo del Mondiale MotoGP 2023 si terrà sul ring di Sepang, dove Francesco Bagnaia e Jorge Martin manderanno in scena un nuovo round della loro furiosa sfida iridata. Quali sono i precedenti dell’italiano e dello spagnolo in Malesia?

Pecco vive tre edizioni anonime in Moto3 prima dell’exploit del 2016, anno in cui conquista un perentorio successo. Prende il comando al terzo giro, sorpassando Brad Binder e Joan Mir, per poi restare in testa sino alla bandiera… rossa! Difatti, la gara viene interrotta con quattro tornate d’anticipo a causa di una brutta caduta di Maria Herrera. Salito in Moto2, il piemontese giunge quinto nel 2017, ma soprattutto nel 2018 artiglia matematicamente il Mondiale cadetto accontentandosi di arrivare terzo, in scia al rivale per il titolo Miguel Oliveira.

Percorso simile per Martinator. Dopo due anni di purgatorio, corre da protagonista nel 2017, quando chiude secondo in una volata a tre con Mir ed Enea Bastianini. Dopodiché, nel 2018 vive un’autentica apoteosi. Non solo vince il GP, ma si laurea anche Campione del Mondo con un round d’anticipo. Nel 2019, issatosi in Moto2, l’iberico è vittima di una caduta.

Il solo precedente congiunto in MotoGP è quello del 2022 (nel 2020 e 2021 in Malesia non si corre causa pandemia). Martin scatta dalla pole position e resta al comando per sei giri, prima di ruzzolare a terra. Bagnaia, al contrario, vince grazie a una gara solidissima, al termine della quale piega la minacciosa concorrenza di Bastianini e Fabio Quartararo. Di fatto, il piemontese chiude i conti iridati proprio a Sepang, garantendosi 23 punti di vantaggio prima del round finale di Valencia.

Curioso, dunque, come il 4 novembre 2018 Bagnaia e Martin abbiano festeggiato, nello stesso giorno, la conquista matematica di un Mondiale nelle categorie formative! Chi avrebbe mai detto che, cinque anni dopo, si sarebbero trovati nuovamente uniti dal destino, sempre con un Iride di mezzo?

