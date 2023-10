MotoGP, quando la prossima gara? GP Malesia 2023: programma, orari, tv, calendario completo

La MotoGP si prende un’indispensabile pausa dopo aver gareggiato per tre weekend consecutivi. Settimana prossima si riprende fiato in attesa della “tirata finale” che comincerà nel fine settimana del 10-12 novembre, durante il quale quando assisteremo al Gran Premio di Malesia, terz’ultimo atto di una stagione lunghissima.

Sepang è un contesto ben conosciuto dai centauri del Motomondiale. Non solo perché vi si corre dall’ormai lontano 1999, ma soprattutto in virtù del fatto che la pista sia abitualmente palcoscenico di una sessione di test invernali. L’autodromo malese, uno dei primi realizzati da Hermann Tilke, non ha dunque segreti per piloti e ingegneri.

Il tracciato misura 5.548 metri, distanza che ne fa il secondo più lungo in calendario dopo Silverstone. Si corre in un contesto di caldo tropicale, dove talvolta si scatenano violenti acquazzoni. Gli scrosci sono quasi sempre di breve durata, ma la loro intensità può essere tale da obbligare a sospendere l’attività in pista. Nel 2022 fu doppietta Ducati con Francesco Bagnaia a primeggiare davanti a Enea Bastianini, mentre Fabio Quartararo (Yamaha) si attestò sul gradino più basso del podio. Cosa accadrà nel 2023? Per scoprirlo basterà seguire il GP di Malesia in TV.

TV A PAGAMENTO – Il canale tematico Sky Sport MotoGP (208) garantirà la diretta integrale del Gran Premio di Malesia. Dunque, oltre alle qualifiche, alla Sprint e alla Gara, saranno visibili anche le prove libere e il warm-up. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà modo di proporre la medesima programmazione a seconda delle proprie esigenze di palinsesto.

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratis e in diretta qualifiche e Sprint del sabato. La domenica, viceversa, il GP malese sarà proposto in differita. Non ci sarà inoltre modo di vedere in chiaro le prove libere e il warm-up.

STREAMING – L’evento di Sepang potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Sarà possibile vedere l’appuntamento anche sul servizio streaming on demand NOW. Infine non bisogna dimenticare come la diretta delle qualifiche, la diretta della sprint e la differita della gara saranno disponibili sul sito internet TV8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi fornirà la diretta scritta integrale di tutti i turni del Gran Premio di Malesia, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara di ogni classe.

GP MALESIA 2023 – MOTOGP

VENERDÌ 10 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 2.00-2.35, Moto3, Prove libere 1

Ore 2.50-3.30, Moto2, Prove libere 1

Ore 3.45-4.30, MotoGP, Prove libere 1

Ore 6.15-6.50, Moto3, Prove libere 2

Ore 7.05-7.45, Moto2, Prove libere 2

Ore 8.00-9.00, MotoGP, Prove (Qualificanti per il Q2)

SABATO 11 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 1.40-2.10, Moto3, Prove libere 3

Ore 2.25-2.55, Moto2, Prove libere 3

Ore 3.10-3.40, MotoGP, Prove libere 2

Ore 3.50-4.05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 4.15-4.30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 5.50-6.05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 6.15-6.30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 6.45-7.00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 7.10-7.25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 8.00, MotoGP, SPRINT

DOMENICA 12 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 2.40, MotoGP, Warm Up

Ore 4.00, Moto3, GRAN PREMIO

Ore 5.15, Moto2, GRAN PREMIO

Ore 7.00, MotoGP, GRAN PREMIO

Foto: LiveMedia/Valerio Origo