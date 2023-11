MotoGP, Honda sceglie Fermìn Aldeguer per sostituire Marc Marquez? Porte chiuse a Fabio Di Giannantonio

Come sappiamo, in MotoGP rimane solamente una sella ancora da assegnare per il 2024, quella della RC213V “scaricata” da Marc Marquez. Secondo autorevoli indiscrezioni provenienti dalla Spagna, per sostituirlo Honda avrebbe voluto puntare su Miguel Oliveira. Il portoghese è però vincolato da un contratto con il Team RNF che sembra difficilmente scardinabile. Difatti HRC si sarebbe volta altrove.

Nella serata di giovedì 2 novembre, il giornalista iberico Ricard Jové (Dazn) si è esposto pubblicamente su X (il fu Twitter), scrivendo: “Oggi mi hanno confermato questa informazione e possiamo dare per certo che Fermin Aldeguer ha ricevuto un’offerta da Honda per essere il compagno di squadra di Joan Mir nel 2024 e 2025. So che la sua priorità è la Moto2, cosa che appoggio, però certi treni passano poche volte”.

“Dovrà decidere. La mossa conservativa sarebbe quella di pensare che essere la testa di un topo vale più di essere la coda di un leone (modo di dire spagnolo, equivalente al nostro ‘meglio l’uovo oggi della gallina domani’). La mossa coraggiosa sarebbe quella di salire in MotoGP, perché gara dopo gara potrebbe avvicinarsi ai tempi di Mir, affermandosi così immediatamente come fatto da Fabio Quartararo, anche lui passato dalla SpeedUp (oggi Boscosuro, nda) nella classe regina” ha aggiunto Jovè.

Aldeguer è giovanissimo, essendo nato nel 2005, ma ha esordito in Moto2 già nel 2021 seguendo un percorso diverso da quello canonico. Nella stagione corrente, il teenager di Murcia ha ottenuto 2 vittorie nella categoria cadetta (Silverstone e Buriram), accompagnate da altrettante pole position. Considerato un predestinato da diversi addetti ai lavori, al pari del più chiacchierato Pedro Acosta, l’iberico rappresenterebbe un’enorme scommessa da parte di Honda.

Tra le conseguenze dell’eventuale passaggio di Aldeguer in HRC, che a quanto pare dipenderebbe solo dalla volontà sua e del suo entourage, vi sarebbe anche la definitiva chiusura di qualsiasi porta in MotoGP per Fabio Di Giannantonio. Il venticinquenne romano, messosi in mostra tra Mandalika e Phillip Island, è attualmente privo di accordi per la prossima stagione. Senza più selle nella classe regina, dovrebbe a quel punto giocoforza ripiegare sulla Moto2.

Foto: La Presse