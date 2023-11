MotoGP, ufficializzato il calendario ufficiale dei test per la stagione 2024

Tutto confermato. Saranno tre i giorni di test ufficiali nel corso della stagione 2024 di MotoGP. La notizia, già nell’aria, è stata ufficializzata nelle scorse ore dopo l’accordo siglato tra team, scuderie e fornitore dei penumatici (Michelin).

Le giornate si svolgeranno da aprile a settembre. Si comincerà lunedì 29 aprile dal circuito di Jerez Angel Nieto. Gli altri due eventi andranno in scena invece in Italia, precisamente all’Autodromo Del Mugello (4 giugno) e al Misano Wold Circuit Marco Simoncelli (9 settembre). Prevista poi come di consueto un’ultima sessione dopo il GP di Valencia.

I quattro test si aggiungono ai tre già pianificati nella preseason, per un totale dunque di sette appuntamenti complessivi.

Di seguito il calendario completo dei test 2024.

MOTO GP: CALENDARIO TEST 2024

– 1-3 febbraio, Sepang

– 6-8 febbraio, Sepang

– 19-20 febbraio, Qatar

– 29 aprile, Jerez

– 3 giugno, Mugello

– 9 settembre, Misano

– Finale di stagione, Valencia

Foto: MotoGP.com Press