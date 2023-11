MotoGP, GP Malesia 2023. Bagnaia vs Martin, nuovo round. Stavolta con Alex Marquez e Bastianini parte attiva nella contesa iridata?

Alle ore 8.00 di domenica 12 novembre l’autodromo di Sepang sarà teatro del Gran Premio di Malesia di MotoGP. La gara vera, quella che assegna il punteggio pieno. C’è tantissima curiosità per capire quale andamento potrà assumere la competizione, soprattutto alla luce dell’andamento della Sprint, vinta da Alex Marquez davanti a Jorge Martin e Francesco Bagnaia.

Pecco ha disputato una prova dimezzata dai connotati opposti rispetto alle abitudini. Se nelle ultime settimane era solito crescere di rendimento cammin facendo, oggi è partito fortissimo e poi ha subito un crollo repentino. La ragione? Non si sa, lui ha semplicemente parlato di “sensazioni non ottimali”. Di certo c’è che, di riffa o di raffa, Martinator gli ha rosicchiato altri due punti, riportandosi a -11 nel Mondiale.

Siamo letteralmente sul filo del rasoio. Un episodio, un refolo, può fare la differenza verso l’uno o l’altro. Ci sono poi gli “intrusi”. Alex Marquez, per esempio, è in stato di grazia. Qualcuno in grado di alzare l’asticella a seconda dei weekend e dei contesti lo si trova sempre. Nella penisola della Malacca questo ruolo è recitato dal fratello cadetto del più blasonato, ma attualmente in disgrazia, Marc. Contemporaneamente chissà che il ritrovato, almeno a Sepang, Enea Bastianini non possa essere un valido alleato di Bagnaia. Uno scudiero di cui Martin non dispone.

Infine è doveroso sottolineare come i metereologi sostengano vi siano elevate possibilità di pioggia. Per intenderci, se oggi la probabilità di un acquazzone durante la Sprint era quotata attorno al 30% (infatti si è corso con il Sole), le previsioni per domenica affermano che vi sia il 60% di possibilità di assistere all’apertura delle cataratte prima, durante o dopo la gara. La certezza, in autodromo edificato a una ventina di chilometri dallo stretto di Malacca, non si può avere. Sarà il destino a scegliere se l’asfalto sarà asciutto o bagnato.

Foto: La Presse