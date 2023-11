MotoGP, Fabio Di Giannantonio: “Pensavo di avere fatto io la pole position! Nella Sprint voglio divertirmi”

Si mangia le mani Fabio Di Giannantonio al termine delle qualifiche del Gran Premio del Qatar, diciannovesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. Sul tracciato di Lusail, infatti, il portacolori del team Gresini ha condotto la Q2 a suon di giri veloci fino alla bandiera a scacchi e pensava ormai di avere tra le mani la migliore prestazioni.

Luca Marini, invece, ha tolto primo posto e sorriso al pilota romano che, quindi, si deve accontentare della piazza d’onore. Il portacolori del team Ducati Mooney VR46 ha chiuso con il tempo di 1:51.762 con appena 67 millesimi proprio su Fabio Di Giannantonio e 136 su Alex Marquez. Quarta posizione per Francesco Bagnaia a 274 millesimi, quinta per Jorge Martin a 296, mentre mentre è sesto Johann Zarco a 339.

Al termine della Q2, Fabio Di Giannantonio ha analizzato le sue qualifiche ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo messo in atto un grande lavoro. Sono molto contento e, sinceramente, pensavo di avere fatto la pole position. Il mio tempo era ottimo, ma Luca Marini è stato bravissimo ed è riuscito a fare meglio”.

A questo punto “Diggia” si concentra in vista dell’attesissima Sprint Race che scatterà alle ore 18.00 italiane (le ore 20.00 locali) e andrà a consegnare i primi punti del weekend qatariota. “Siamo veloci in ogni condizione e anche sul passo gara ho visto tempi importanti. Penso che possiamo avere una bella chance per le due gare. Cercherò di divertirmi”.

Foto: LaPresse