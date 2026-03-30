MotoGP, Fabio Di Giannantonio: “Siamo la prima Ducati, continuiamo a lavorare”

È Marco Bezzecchi il vincitore del Gran Premio degli Stati Uniti 2026, terzo appuntamento del Motomondiale. Dopo la caduta di ieri nella Sprint, il romagnolo si riscatta nel migliore dei modi conquistando una gara condotta dall’inizio alla fine. Il centauro azzurro firma la terza vittoria stagionale, la quinta consecutiva contando anche la scorsa stagione.

Completa la doppietta Aprilia Jorge Martin (+2.036) che vince il braccio di ferro con Acosta e risale sul podio dopo la vittoria nella Sprint di ieri. Terza posizione per la KTM di Pedro Acosta (+4.497). Deve accontentarsi della quarta piazza Fabio Di Giannantonio (+6.972) che dopo una partenza non perfetta ha sofferto il ritmo delle Aprilia.

Ai microfoni di Sky Sport, il centauro romano ha così analizzato la sua gara: “Oggi è stata dura, abbiamo dato il massimo. In realtà è un quinto posto perché anche Ogura mi aveva passato. KTM e Aprilia hanno fatto un grandissimo step, riescono ad andare forte usando il davanti. Noi facciamo tanta fatica perché siamo dipendenti dal posteriore. Siamo nuovamente la prima Ducati ma siamo contenti, continuiamo a lavorare”.