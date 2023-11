Moto2: un implacabile Aldeguer trionfa al GP del Qatar, buon 6° posto per Vietti

Semplicemente indomabile. Un pazzesco Fermìn Aldeguer ha vinto con margine il GP del Qatar, penultima tappa del Motomondiale 2023 di Moto2, dimostrando per l’ennesima volta il suo straordinario stato di forma (terza vittoria consecutiva per lui), probabilmente forgiato dalle voci che lo vorrebbero nella classe regina già dal 2024.

Un risultato importante per il pilota della Beta Tolls SpeedUP, soprattutto perché arrivato con una grande rimonta. La furia iberica infatti, dopo una partenza discreta, ha perso diverse posizioni in classifica commettendo un paio di errori nelle prime curve, scivolando al nono posto e dando così avvio ad una risalita entusiasmante.

A dodici giri dal termine, facendo slalom tra gli avversari Aldeguer si è portato ai ridossi della top 3, per poi passare definitivamente in testa ai meno dieci non lasciando più la leadership fino alla fine della gara, tagliando il traguardo in 1:57.546 e rifilando ben +2.643 secondi a Manuel Gonzalez (Correos Prepago Yamaha), secondo davanti ad Aron Canet (Pons Wegow Los40), terzo con un ritardo di +2.652.

Gara dalle due facce invece per Celstino Vietti (Fantic Racing) che, dopo un avvio promettente, ha faticato molto nella parte centrale migliorando poi le sue prestazioni sul finale, chiudendo dunque al sesto posto con +5.936. Quarta piazza poi per Ai Ogura (IDEMITSU Honda Team Asia) con +4.584, seguito da Jake Dixon (Inde GASAS Aspar Team), sesto con +4.645.

Non eccezionale poi il già Campione del Mondo Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo), il quale ha terminato la corsa all’ottavo posto con +6.598. Male anche Arbolino (Elf Marc VDS Racing Team), decimo con +11.302 e artefice di una sbavatura al decimo giro che non gli ha consentito di rientrare per le posizioni di vertice. Da segnalare poi la sedicesima piazza di Dennis Foggia (Italtrans Racing Team) con +19.513.

Foto: Valerio Origo