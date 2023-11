Moto3, Jaume Masiá vince a Lusail e si laurea campione del mondo, 4° Riccardo Rossi e 7° Matteo Bertelle

Finito nell’album dei ricordi la gara della classe Moto3 a Lusail, sede del penultimo appuntamento del Mondiale 2023. Un circuito impegnativo del Qatar dove trazione e accelerazione devono essere accompagnate da una buona capacità di percorrenza, specialmente nel secondo e terzo settore. I centauri della minima cilindrata sono andati in cerca del limite e, inevitabilmente, l’effetto scia si è fatto sentire nella massimizzazione della prestazione.

E’ stato lo spagnolo Jaume Masiá a conquistare la quarta vittoria stagionale, la nona in carriera, e a laurearsi campione del mondo al termine di una domenica dalle palpitanti emozioni. Lo spagnolo del Leopard Racing è andato anche sopra le righe nel confronto con il giapponese Ayumu Sasaki, rivale diretto per il titolo.

Alla fine della fiera, anche grazie al supporto non così “sportivo” di Adrian Fernandez (compagno di squadra e 17° all’arrivo), l’iberico ha trionfato davanti al colombiano David Alonso (GasGas Aspar Team) di 0.068 e al turco Deniz Oncu (Red Bull KTM Ajo) di 0.163, che ha scontato un doppio long lap penalty per partenza anticipata. Per Sasaki, invece, un sesto posto tra mille rimpianti e motivi di arrabbiarsi ce ne sono per la condotta dell’alfiere del Team Leopard. La Race Direction, però, si è limitata a un warning e quindi lo spagnolo ha chiuso la partita mondiale, portandosi a 271 punti in classifica generale, 28 in più del nipponico.

In casa Italia, da segnalare l’ottima gara di Riccardo Rossi (Honda SIC58 Squadra Corse) quarto a 0.285 e di Matteo Bertelle (Honda Rivacold Snipers Team) settimo a 1.726. Più arretrati Romano Fenati 11°, Stefano Nepa 18° e caduta per Filippo Farioli, venuto a contatto con José Antonio Rueda.

Foto: Valerio Origo