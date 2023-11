LIVE Sinner-De Minaur, ATP Parigi-Bercy 2023 in DIRETTA: l’azzurro torna in campo o alza bandiera bianca?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Come seguire Sinner-de Minaur in tv/streaming – La cronaca di Sinner vs McDonald – L’orario assurdo di Sinner vs McDonald

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per gli ottavi di finale del Masters1000 di Parigi-Bercy tra Jannik Sinner e Alex de Minaur. Sul campo dell’Accor Arena è atteso l’incontro tra l’altoatesino e l’australiano che metterà in palio l’accesso ai quarti del prestigioso torneo francese, ma vi sono dei punti interrogativi sulla disputa della partita.

Sinner, infatti, è reduce da un incontro che si è tenuto in un orario improponibile, a causa della poca lungimiranza degli organizzatori che hanno previsto ben sei incontri sul Centrale. Nei fatti, Jannik ha iniziato il proprio incontro oltre la mezzanotte e concluso la sfida contro l’americano Mackenzie McDonald alle 02.32. Di conseguenza è tutto da verificare se il nostro portacolori se la sentirà di giocare quest’oggi.

Il tennista del Bel Paese ha la certezza, infatti, di essere qualificato per le ATP Finals e disputare la partita odierna contro l’aussie potrebbe avere delle conseguenze del proprio fisico importanti. Dipenderà, quindi, da come il 22enne nostrano si sentirà al cospetto di un avversario che ha sempre battuto negli scontri diretti.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match valido per gli ottavi di finale del Masters1000 di Parigi-Bercy tra Jannik Sinner e Alex de Minaur: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La partita è la quarta sul Centrale e inizierà non prima delle 17.00. Buon divertimento!

Foto: Lapresse