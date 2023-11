Sinner-De Minaur oggi in tv: orario, programma, streaming, ATP Parigi-Bercy 2023

Dopo aver piegato nel cuore della notte l’americano Mackenzie McDonald in rimonta per 6-7 (6), 7-5, 6-1, Jannik Sinner è chiamato ad un vero e proprio tour de force nel Masters1000 di Parigi-Bercy 2023. Nel pomeriggio di giovedì 2 novembre affronterà infatti l’australiano Alex De Minaur agli ottavi di finale. Considerando che la precedente sfida contro lo statunitense è terminata alle 2.36 e che quella con l’oceanico non inizierà prima delle 17.00, si comprende come i tempi di recupero siano inferiori alle 15 ore. Appare sin troppo evidente come gli organizzatori, nello stilare i programmi di giornata, non tengano in nessun conto il rispetto e la salute fisica dei giocatori. E non da oggi.

Il portacolori del Bel Paese ha sempre sconfitto De Minaur nei cinque precedenti disputati. Si tratta di un giocatore che, per il tipo di gioco, non gli dà grande fastidio, ma chiaramente in questo caso la grande incognita sarà rappresentata dal fisico, perché l’italiano arriverà provato non solo dal grande dispendio della Finale dell’ATP di Vienna contro Medvedev ma anche dal non gradito impegno notturno.

Ad ogni modo, la sfida tra l’azzurro e l’australiano sarà la quarta dalle 11.00 sul Campo Centrale, dunque non è detto che inizi realmente alle 17.00, ma potrebbe anche slittare di qualche ora, sebbene ciò non muti più di tanto la sostanza: si sicuro, anche giocando alle 19.00, Sinner non sarebbe di certo fresco. Tuttavia la crescita di un giocatore giovane passa anche dal saper affrontare momenti e difficoltà come queste.

L’ottavo di finale tra Sinner e De Minaur sarà trasmesso in esclusiva su SkySport in tv, mentre in streaming sarà visibile su SkyGo e Now.

CALENDARIO OTTAVI DI FINALE ATP PARIGI-BERCY 2023

Non prima delle ore 17.00 Jannik Sinner (Italia)-Alex De Minaur (Australia)

In precedenza dalle 11.00 si giocheranno i seguenti match

Bublik (Kazakistan)-Dimitrov (Bulgaria)

Van de Zandschulp (Olanda)-Rublev (Russia)

Tsitsipas (Grecia)-Zverev (Germania) non prima delle 14.30

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING SINNER-DE MINAUR

Diretta tv: Sky Sport Uno (fino alle 20.00), Sky Sport Tennis

Diretta streaming: SkyGo, Now

Diretta testuale: OA Sport

