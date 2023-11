A che ora è iniziato e finito il match di Sinner contro McDonald: organizzatori senza rispetto

Jannik Sinner si è qualificato per gli ottavi di finale del Masters1000 di Parigi-Bercy, superando in rimonta l’americano Mackenzie McDonald 6-7 (6), 7-5, 6-1 al termine di un match che si è disputato ad un orario folle ed irrispettoso nei confronti dei giocatori. Una situazione che nell’appuntamento francese va avanti da anni, ma gli organizzatori sembrano sordi alle tante proteste provenienti da tennisti ed addetti ai lavori.

LA SITUAZIONE INCREDIBILE VENUTASI A CREARE

Quello tra l’azzurro e lo statunitense, da programma, era il sesto ed ultimo match sul Campo Centrale a partire dalle 11.00 del mattino. Prima di loro sono scesi in campo Dimitrov-Medvedev, Tsitsipas-Auger Aliassime, Djokovic-Etcheverry, Zverev-Humbert e Rune-Thiem.

Dunque non solo era possibile, ma addirittura probabile che la partita dell’italiano iniziasse in piena notte, e così è stato. Per la precisione, la contesa ha preso il via alle 0.20 di giovedì 2 novembre e si è conclusa alle 2.36! Sinner ha denotato a più riprese segnali di stanchezza, chiaramente dettati sia dall’orario sia dalla precedente maratona contro Medvedev nella Finale dell’ATP di Vienna. Ciò nonostante non si è mai arreso, come di consueto, è rimasto mentalmente in partita ed ha superato l’avversario in rimonta.

QUANTE ORE DI RIPOSO AVRÀ SINNER?

Poche, purtroppo. Oggi, giovedì 2 novembre, il classe 2001 affronterà l’australiano Alex De Minaur, sempre sconfitto nei cinque precedenti, non prima delle ore 17.00. In precedenza andranno in scena i match tra Bublik-Dimitrov, Van de Zandschulp-Rublev e Tsitsipas-Zverev (quest’ultimo non prima delle 14.30).

Considerando che la sfida contro McDonald è terminata alle 2.36, tra doccia, fisioterapia e tutto il resto, è facile credere che Sinner non sia andato a dormire prima delle 4.00 (e con tutta l’adrenalina in corpo, non è neanche detto che si sia addormentato subito). Se la partita contro De Minaur iniziasse realmente alle 17.00, allora le ore di recupero sarebbero circa 13. Anche da esperienze di questo tipo passa la crescita di un giocatore.

Foto: Lapresse