Quando Jannik Sinner scoprirà gli avversari delle ATP Finals? I possibili rivali e la composizione del girone

Jannik Sinner sarà testa di serie numero 4 alle ATP Finals, il torneo riservato ai migliori otto tennisti della stagione. L’appuntamento è al PalaAlpitour di Torino dal 12 al 19 novembre. L’altoatesino si è garantito la posizione in maniera matematica grazie al successo ottenuto nella notte contro lo statunitense Mackenzie McDonald al secondo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy: il nostro portacolori non può essere più raggiunto dal russo Andrey Rublev e allo stesso non può superare l’altro russo Daniil Medvedev.

Jannik Sinner vanta al momento 5.490 punti nella ATP Race, ovvero la graduatoria che prende in considerazione esclusivamente i risultati ottenuti nell’anno solare: in caso si trionfo finale nella capitale francese toccherebbe quota 6.400 punti contro i 7.200 di Medvedev, in caso di eliminazione odierna contro Alex de Minaur resterebbe fermo a 5.490 e Rublev può massimo spingersi a 5.445. Il 22enne resta ora in attesa di conoscere quali saranno i suoi avversari nel girone delle ATP Finals.

Partiamo da due certezze: sicuramente eviterà Medvedev e un rivale sarà certamente uno tra il serbo Novak Djokovic e lo spagnolo Carlos Alcaraz. Il regolamento prevede infatti che in un girone vengano sorteggiati quattro atleti, selezionati in questo modo: il numero 1 o il numero 2 della Race, il numero 3 o il numero 4, il numero 5 o il numero 6, il numero 7 o il numero 8. Nel girone di Jannik Sinner ci sarà dunque uno tra Djokovic e Alcaraz, uno tra Rublev e il numero 6 (al momento è il greco Stefanos Tsitsipas, ma potrebbe essere scalzato da Zverev), uno tra il numero 7 e il numero 8 (al momento sono il tedesco Alexander Zverev e il danese Holger Rune, ma attenzione al tentativo di rimonta del polacco Hubert Hurkacz). Il sorteggio, che seguirà i paletti appena citati, avrà luogo giovedì 9 novembre alle ore 12.00 presso Palazzo Reale a Torino.

QUANDO IL SORTEGGIO DELLE ATP FINALS?

Giovedì 9 novembre, ore 12.00.

CHI SONO GLI AVVERSARI DI SINNER ALLE ATP FINALS? LA COMPOSIZIONE DEL GIRONE

Il numero 1 o il numero 2 della Race: Novak Djokovic (Serbia) o Carlos Alcaraz (Spagna)

Il numero 5 o il numero 6 della Race: Andrey Rublev (Russia) o il numero 6 (al momento il greco Stefanos Tsitsipas)

Il numero 7 o il numero 8 della Race: al momento il tedesco Alexander Zverev e il danese Holger Rune

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Christian Hofer