ATP Finals 2023: Jannik Sinner e gli ipotetici avversari nel girone. Chi prendere e chi no

Con la vittoria su Mackenzie McDonald all’esordio nel Masters 1000 di Parigi-Bercy, Jannik Sinner si è assicurato il quarto posto nella Race delle ATP Finals di Torino. Una posizione sicuramente importante, visto che permetterà all’azzurro di evitare un possibile girone infernale già nella prima fase. Il regolamento prevede, infatti, che gli otto giocatori qualificati vengano divisi in quattro fasce e Sinner si trova nella seconda con Daniil Medvedev, che è terzo nella Race.

Jannik è dunque sicuro di non affrontare il russo già nel girone, mentre incrocerà sicuramente uno tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, rispettivamente primo e secondo. Lo stesso accadrà tra uno tra Andrey Rublev e probabilmente Stefanos Tsitsipas, mentre per gli ultimi due posti la lotta è ancora apertissima, con Zverev avantaggio rispetto a Rune ed Hurkacz che si daranno battaglia veramente fino all’ultimo.

Con tre posti ancora da ufficializzare (Tsitispas se batte oggi Zverev è qualificato) è sicuramente complicato pensare quale possa essere il girone ideale e quello da evitare per Sinner. Jannik potrebbe preferire subito un incrocio con Djokovic, evitando dunque un possibile scontro in semifinale con il serbo, che al momento è l’unico vero big con cui l’altoatesino non ha mai vinto.

Le vittorie recenti con Medvedev e uno storico comunque positivo con Alcaraz, che non sembra essere al 100%, fanno pendere la bilancia verso una preferenza nello sfida in semifinale con lo spagnolo o il russo. Molto importante sarebbe anche quello di evitare già nella prima fase un giocatore insidioso come Andrey Rublev, incrociando invece uno Stefanos Tsitsipas molto altalenante in questa stagione.

L’ultimo possibile avversario potrebbe uscire dal terzetto Zverev-Rune-Hurkacz. Con il tedesco ci sarebbe il sapore della rivincita dopo il ko agli US Open, mentre il danese sembra essersi rinfrancato dopo l’arrivo nel suo angolo di Boris Becker. Il polacco, invece, è sicuramente uno dei giocatori più in forma del momento e sta servendo davvero benissimo, ma è anche vero che Sinner lo ha proprio già battuto due anni fa a Torino.

Fantasticando proprio, in attesa di un’ufficialità, il girone migliore per Sinner potrebbe essere quello con Djokovic, Tsitsipas ed Hurkacz (eventualmente più Zverev di Rune), mentre il peggiore sarebbe quello con Alcaraz, Rublev e Rune. Il Masters 1000 di Parigi-Bercy potrebbe anche dare gli ultimi verdetti, anche se restano i tornei di Metz e Sofia che possono ancora regalare degli scossoni.

FOTO: LaPresse