Sci alpino, calendario Coppa del Mondo Beaver Creek 2023: orari, tv, streaming. In programma 2 discese e 1 superG

Dopo una fine settimana di riposo, torna in scena la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2023-2024. Si gareggerà al di là dell’Oceano Atlantico, dato che vivremo la trasferta nordamericana del Circo Bianco che si svilupperà in una sola tappa in questo caso. Tutto è pronto per ben tre gare dedicate alla velocità.

Gli atleti saranno di scena per la imprescindibile tappa di Beaver Creek. Sulla celebre pista denominata “Birds of Prey” nello stato del Colorado, vedremo ben tre gare per gli “Uomini Jet”. Venerdì e sabato (alle ore 18.45 italiane) saranno in programma due discese, mentre domenica (sempre alle 18.45) si chiuderà il programma con il superG.

Gli italiani, capeggiati da Dominik Paris, cercheranno di brillare sulla pista statunitense anche se, storicamente, non ha mai regalato particolari sorrisi ai nostri portacolori, “Domme” in primis. Dall’altra parte inizieremo a vivere la battaglia tra Marco Odermatt e il resto del mondo, con il fuoriclasse svizzero che proverà a gettare subito solide basi verso la sua terza Sfera di Cristallo.

Il weekend della Coppa del Mondo di sci alpino di Beaver Creek sarà trasmesso in diretta tv (in base al palinsesto) da Eurosport e RaiSportHD (canale 227 di Sky e 58 dgt). In streaming si potrà seguire su DAZN, discovery+, RaiPlay e Eurosport.it. OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni gara per non perdere nemmeno un secondo della Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2023-2024 (orari italiani)

Martedì 28 novembre

Orario da definire – primo allenamento discesa maschile Beaver Creek

Mercoledì 29 novembre

Orario da definire – secondo allenamento discesa maschile Beaver Creek

Giovedì 30 novembre

Orario da definire – terzo allenamento discesa maschile Beaver Creek

Venerdì primo dicembre

Ore 18.45 discesa maschile #1 Beaver Creek

Sabato 2 dicembre

Ore 18.45 discesa maschile #2 Beaver Creek

Domenica 3 dicembre

Ore 18.45 superG maschile Beaver Creek

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport e RaiSportHD (canale 227 di Sky e 58 dgt)

Diretta streaming: DAZN, discovery+, RaiPlay e Eurosport.it.

Diretta testuale: OA Sport

Foto: LaPresse