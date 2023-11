Quando torna in gara Sofia Goggia? Lunga attesa e un calendario sfavorevole alle velociste

Scegliere di portare la Coppa del Mondo di sci alpino sul ghiacciaio di Zermatt-Cervinia si è rivelata un’idea sbagliata, almeno nel mese di novembre. Non è un caso se tra il 2022 e il 2023, per un motivo o per un altro (assenza di neve, troppa neve, vento, etc….), siano state cancellate tutte ed otto le gare in programma. Un primato di cui gli organizzatori avrebbero fatto volentieri a meno…Chissà se nella prossima stagione verrà trovata una nuova collocazione temporale a queste discese oppure se verranno definitivamente accantonate.

Ciò premesso, per vedere alla prova Sofia Goggia nelle discipline veloci occorrerà attendere ancora ben tre settimane! I prossimi due appuntamenti si svolgeranno in Nord America, per la precisione a Killington (un gigante ed uno slalom) negli Stati Uniti ed a Tremblant (due giganti) in Canada. Poi, meteo permettendo, si tornerà in Europa a St. Moritz (Svizzera), dove sono programmati due superG ed una discesa dall’8 al 10 di dicembre.

Sebbene non lo dichiari apertamente, il grande obiettivo di Sofia Goggia è la Coppa del Mondo generale. Non a caso è determinata a raccogliere tanti podi e vittorie anche in superG, portando poi a casa punti preziosi in gigante, come peraltro già accaduto a Soelden. Il problema è che il calendario sfavorisce le velociste. A St. Moritz la bergamasca potrebbe presentarsi già con un ritardo di 400 o 500 punti nei confronti di Mikaela Shiffrin: già psicologicamente un malloppo difficile da metabolizzare.

Inizialmente la stagione prevedeva 14 discese, 11 superG, 11 giganti e 11 slalom. A prima vista sembrava strizzare l’occhio alle discesiste, ma non era così. Due gare sono già state cancellate e difficilmente verranno recuperate. Inoltre le prove veloci sono sempre quelle più a rischio per le condizioni meteo; per intenderci, uno slalom si disputa anche sotto una fitta nevicata, mentre un superG verrebbe cancellato.

Per Sofia Goggia non resta altro da fare che prendere atto della situazione, provare ad incassare più vittorie possibili nelle sue specialità, sperando magari che Shiffrin sia meno aliena rispetto al recente passato. Difficile, difficilissimo. E di certo queste prime cancellazioni rendono subito la strada terribilmente in salita.