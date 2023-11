LIVE Salisburgo-Inter, Champions League calcio in DIRETTA: un successo metterebbe in ghiaccio la qualificazione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

L’Inter è a un passo dagli ottavi di Champions League: una vittoria contro il Salisburgo in Austria garantirebbe la qualificazione anticipata. Il Salisburgo invece punta alla vittoria per restare in corsa per la qualificazione o almeno per l’Europa League, essendo attualmente terzo nel gruppo.

Dopo il successo per 2-1 dell’Inter nel match di andata, Inzaghi potrebbe fare alcune rotazioni: Darmian potrebbe sostituire l’infortunato Dumfries, Frattesi si prevede in campo dal primo minuto e Carlos Augusto potrebbe giocare al posto di Dimarco. In attacco, Sanchez potrebbe partire titolare accanto a Thuram, con Lautaro Martinez possibile opzione dalla panchina.

Data: 08/11/2023

Orario: 21.00

Canale TV: Amazon Prime Video

Probabile formazioni

SALISBURGO (4-3-1-2): Schlager; Dedic, Solet, Pavlovic, Ulmer; Bidstrup, Gourna-Douath, Sucic; Gloukh; Simic, Konaté. All. Struber.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Sanchez, Thuram. All. Inzaghi.

