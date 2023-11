Basket, Milano reagisce in Eurolega: battuto l’Anadolu Efes per 92-76! Doppia doppia per Melli

L’Olimpia Milano batte un colpo nella nona giornata dell’Eurolega 2023/2024. Dopo le due sconfitte consecutive tra la Serie A (contro Scafati) e la massima competizione europea per club (contro la Virtus Bologna martedì scorso), i ragazzi di Ettore Messina fanno la differenza nel quarto periodo (29-15) contro l’Anadolu Efes Istanbul e si impongono con un netto 92-76. Grazie a questo successo, i meneghini portano il loro record personale in Eurolega sul 3-6 e si avvicinano leggermente alla zona playoff.

Fondamentali questa sera per Milano i 18 punti di Shavon Shields, i 15 (di cui 8 solo nel quarto periodo) di Devon Hall, i 14 di Nikola Mirotic e la doppia doppia da 13 punti e 10 rimbalzi di Nicolò Melli, in una serata in cui anche la difesa, oltre appunto all’attacco, funziona bene. Ininfluenti invece per la squadra turca i 18 punti di Will Clyburn, i 17 di Darius Thompson e i 13 di Shane Larkin.

L’inizio di match è molto equilibrato: da una parte sono subito vivaci Mirotic, Lo e Melli, dall’altra rispondono colpo su colpo soprattutto Clyburn e Beaubois e si arriva alla fine del primo quarto con il punteggio sul 19-18 in favore della squadra di casa. In apertura di secondo periodo l’Efes compie il sorpasso con il canestro di Osmani, ma subito dopo Milano cambia marcia e con un parziale di 16-7 si porta sul +9 (36-27). Poi nei minuti finali di primo tempo gli ospiti hanno una reazione e accorciano fino al -4 (43-39) con il trio Thompson-Larkin-Jones.

Dopo la pausa lunga, l’Efes mette subito in campo grande determinazione e raggiunge gli avversari sul 48 pari. Appena dopo Milano prova a riallungare con le triple di Lo e Voigtmann (54-50), ma la squadra turca non si fa sorprendere: i ragazzi di Erdem Can prima si avvicinano nuovamente con i canestri di Jones e Thompson e l’1/2 dalla lunetta per Zizic e poi, dopo una piccola fase di stallo, allungano sul +3 con i liberi di Clyburn e Larkin (58-61). Il gruppo di Messina però non è d’accordo e risponde subito, trovando un parziale di 5-0 tutto targato Shields che permette di ribaltare il punteggio appena prima della fine della terza frazione (63-61).

Il quarto periodo comincia come era finito il terzo, ovvero con un altro canestro di Shields, che stavolta vale il 65-61; poi Milano tiene alto il ritmo e prende un ottimo margine di vantaggio con la tripla di Tonut e il gioco da tre di Hall (71-62). A questo punto l’Efes prova a ribattere con la tripla di Willis, ma subito dopo la squadra di casa torna a fare male in attacco e sale addirittura sul +10 con la coppia Poythress-Hall (77-67). È l’allungo decisivo: nei minuti finali la compagine turca non ne ha più per rispondere e Milano sfrutta le giocate di Mirotic e le triple di Tonut e Melli per prendere definitivamente il largo (92-76).

IL TABELLINO DELLA PARTITA

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO – ANADOLU EFES ISTANBUL 92-76 (19-18, 24-21, 20-22, 29-15)

Milano: Lo 11, Poythress 6, Bortolani, Tonut 8, Melli 13, Ricci, Flaccadori, Hall 15, Shields 18, Mirotic 14, Hines 2, Voigtmann 5

Anadolu Efes: Larkin 13, Beaubois 5, Gazi ne, Clyburn 18, Thompson 17, Yildizli ne, Hollatz ne, Osmani 2, Yilmaz, Willis 8, Zizic 5, Jones 8

Credit: Ciamillo