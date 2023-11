Basket, la Virtus Bologna vola ad Atene per affrontare il Panathinaikos in Eurolega

Secondo impegno settimanale per la Virtus Bologna in Eurolega, attesa domani sera alle 20:15 dalla difficile trasferta ad Atene contro il Panathinaikos nella nona giornata della regular season 2023-2024.

Le V-nere si presentano al match dell’OAKA Arena forti del successo convincente di martedì sera alla Segafredo Arena contro l’Olimpia Milano (86-79) nel derby tricolore, che ha cancellato il brutto ko della settimana precedente contro la capolista Real Madrid (100-74). Per i bianconeri un ottimo inizio stagionale in Europa con 6-2 di record dopo otto turni disputati, che li tiene al terzo posto dietro ai Blancos (8-0) ed al Barcellona (6-2). Coach Luca Banchi si affiderà ancora alla presenza a tutto campo di Tornike Shengelia, con il georgiano che sta trascinando i compagni a suon di punti pesanti (17.1 di media) dimostrandosi anche un ottimo rimbalzista (5.1) e all’occorrenza anche assist-man (4.2). L’ala grande classe 1991 si sta adattando anche a ricoprire il ruolo di centro vista l’assenza di Jordan Mickey – fuori per alcune settimane a causa dell’infortunio rimediato in Campionato contro la Nutribullet Treviso – alternandosi a Bryant Dunston, per concedere minuti di riposo all’ex Efes Istanbul durante la partita. Buono anche l’apporto di Isaia Cordinier (9.8 punti a partita per il transalpino) e di un sempre efficace Marco Belinelli (12.9 punti per il bolognese), mentre ‘Iffe’ Lundberg cercherà nuovamente spazio dopo i 17 punti rifilati agli acerrimi rivali martedì sera.

Il Panathinaikos Atene occupa attualmente l’ottava posizione in classifica con un bilancio di quattro vittorie ed altrettante sconfitte fino a qui. La dirigenza ateniese ha affidato la panchina ad un allenatore d’esperienza come Ergin Ataman – attuale CT della Turchia con un passato anche in Italia, arrivato all’ombra dell’Acropoli dopo diverse annate alla guida dell’Efes Istanbul con cui ha vinto due volte l’Eurolega. I pericoli maggiori arrivano da una vecchia conoscenza della Serie A ovvero Kostantinos Mitoglou (ex Olimpia Milano poi squalificato per doping e rientrato lo scorso anno) che viaggia a 16.6 punti di media in cinque partite disputate, ben coadiuvato da Kostas Sloukas – 12.8 punti e 4.8 assist per la guardia che in estate ha semplicemente cambiato sponda della Capitale ellenica passando dai vice-campioni dell’Olympiacos appunto ai ‘cugini’ del Panathinaikos. Da tenere sotto stretta osservazione anche il centro francese Mathias Lessort (13.8 punti e 6.5 rimbalzi per l’ex Partizan Belgrado), mentre deve ancora trovare la condizione migliore il campione d’Europa con la Spagna Juancho Hernangomez.

Credit: Ciamillo