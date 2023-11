LIVE Nuoto, Campionati Italiani invernali in DIRETTA: allucinante record italiano di Razzetti nei 400 misti! Strabiliano anche Pilato e Miressi!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

I TEMPI DI QUALIFICAZIONE PER MONDIALI E OLIMPIADI

19.55 La nostra diretta live così come i Campionati Italiani invernali di nuoto si chiudono dunque qui, grazie per averci seguito fino a questo, buon proseguimento di serata con il riepilogo del pomeriggio su OA Sport.

19.53 Luca De Tullio vince in 7’48″33 mancando di poco il pass per i Mondiali di Doha, secondo Ivan Giovannoni in 7’56″75, terzo Davide Marchello (7’58″50).

19.49 De Tullio, Marchello, Biancalana a metà gara.

19.46 Al via l’ultima gara della manifestazione, finale a degli 800 maschili:

0 D’AGOSTINO Andrea

1 GRIFFANTE Tommaso

2 DIODATO Matteo

3 MARCHELLO Davide

4 DE TULLIO Luca

5 GIOVANNONI Ivan

6 BERTONI Filippo

7 BIANCALANA Lorenzo

8 DALU Fabio

9 ALESSANDRI Alessio

19.43 Vince Alessio Sartoretto in 8’11″00.

19.40 Sartoretto, Rinaldi, Damonte Cola a metà gara.

19.37 Penultima gara della manifestazione, finale b degli 800 maschili:

0 RAMPAZZO Edoardo

1 BIANCO Matteo

2 ZACCAGNO Samuele

3 RINALDI Filippo

4 DAMONTE COLA Davide

5 SARTORETTO Alessio

6 CATALANO Gabriele

7 BONAVOTA Davide Giuseppe

8 CONFORTO Andrea

9 BIANCHI Loris

19.34 Quadarella chiude in 8’25″87 davanti a Ramatelli (8’39″18). Terza Emma Vittoria Giannelli in 8’39″27.

19.29 4’11″25 il passaggio di Simona Quadarella a metà gara, seguono Noemi Cesarano e Giulia Ramatelli.

19.25 Al via la finale a degli 800 stile libero femminili, è il momento di Simona Quadarella:

0 PIGNOTTI Elisa

1 PROCACCINI Valentina

2 SBARAGLI Azzurra

3 SALIN Giulia

4 QUADARELLA Simona

5 CESARANO Noemi

6 GIANNELLI Emma Vittoria

7 DI GIACOMANTONIO Valeria

8 MENCHINI Iris

9 RAMATELLI Giulia

19.23 Vince Vittoria Becuzzi in 8’48″82

19.17 Becuzzi, Tononi, Tettamanzi a metà gara.

19.14 Partita la prima serie degli 800 femminili.

19.05 Al femminile sarà in acqua anche Simona Quadarella.

19.00 Ora un break per le premiazioni dei 100 stile libero poi sarà la volta degli 800 che chiuderanno la manifestazione.

18.57 Nicolò Martinenghi si prende lo scettro in 26″71, secondo Simone Cerasuolo (26″83), terzo Ludovico Viberti che tocca a 26″91.

18.56 Al via la finale a dei 100 rana:

1 MANCINI Gabriele

2 RIZZARDI Federico

3 POGGIO Federico

4 VIBERTI Ludovico Blu Art

5 MARTINENGHI Nicolo’

6 CERASUOLO Simone

7 PINZUTI Alessandro

8 SALADINI Stefano

18.55 Vince Luca Moni in 27″82.

18.53 Finale b dei 50 rana maschili:

1 BRAMBILLASCHI Gabriele

2 CAROLETTA Francesco

3 MANGIAMELE Flavio

4 MONI Luca

5 STEVENS Peter John

6 PINCA Luca

7 CASTELLO Andrea

8 BORSATO Alessandro

18.51 Vince una super Benedetta Pilato in 29″65 davanti ad Anita Bottazzo (30″88), terza Arianna Castiglioni in 30″97.

18.50 Parte la finale A:

1 GUERRA Giorgia

2 FANGIO Francesca

3 ANGIOLINI Lisa

4 PILATO Benedetta

5 BOTTAZZO Anita

6 CASTIGLIONI Arianna

7 FRANCO Mia

8 LICIGNANO Ginevra Maria

18.49 Vince Francesca Zucca in 32″38.

18.48 Finale b dei 50 rana donne:

1 FANFONI Emma

2 PAVIA Ludovica

3 CAVAGNOLI Vanessa

4 ZUCCA Francesca

5 BANI Teresa

6 GRAIF Viviane

7 GUSPERTI Alessandra

8 BOCCA Martina

18.46 ALESSANDRO MIRESSI! Il classe 1998 vince in 47″61 andandosi a prendere il pass per le Olimpiadi di Parigi. Secondo Manuel Frigo in 48″63, terzo Paolo Conte Bonin in 49″00.

18.43 E’ il momento della finale della gara regina, 100 stile:

1 DI COLA Stefano

2 CONTE BONIN Paolo

3 FRIGO Manuel

4 MIRESSI Alessandro

5 DEPLANO Leonardo

6 ZAZZERI Lorenzo

7 DOTTO Luca

8 CARRARO Giovanni

18.42 Ad imporsi è Filippo Megli in 49″63.

18.41 Al via la finale b dei 100 stile maschili:

1 CONGIA Samuele

2 MERLINI Sebastiano Augus

3 OPPIOLI Matteo

4 MEGLI Filippo

5 IZZO Giovanni

6 PASSAFARO Davide

7 FRANCESCHI Nicolo’

8 D’AMBROSIO Carlos

18.40 Vince Chiara Tarantino in 54″59 davanti a Sofia Morini (54″64). Terzo gradino del podio per Emma Virginia Menicucci che tocca a 54″96.

18.38 Al via la finale a dei 100 stile libero femminili:

1 BIAGIOTTI Matilde

2 CURTIS Sara

3 COCCONCELLI Costanza

4 MORINI Sofia

5 TARANTINO Chiara

6 MENICUCCI Emma Virginia

7 BIAGIOLI Paola

8 STEVANATO Cristiana

18.37 Giulia D’Innocenzo vince la finale b dei 100 stile libero in 55″57.

18.30 Ora un break per le premiazioni di 100 dorso femminili e 50 maschili, poi si ripartirà con i 100 stile libero.

18.28 Per Razzetti arrivano anche il pass per il Mondiale di Doha e per le Olimpiadi di Parigi. Secondo Pier Andrea Matteazzi in 4’17″32, terzo Samuele Martelli in 4’18″90.

18.27 NUOVO RECORD ITALIANO! Alberto Razzetti ferma il tempo a 4’09″29 e va a stabilire il nuovo primato nazionale togliendolo a Luca Marin.

18.24 2’00″71 il passaggio di Razzetti a metà gara, seguono Matteazzi e Martelli.

18.22 Parte la finale a dei 400 misti maschili con Alberto Razzetti che insidia il record italiano:

1 MATTEAZZI Pier Andrea

2 ROSA Daniele

3 SARPE Pietro Paolo

4 RAZZETTI Alberto

5 MANTEGAZZA Christian

6 MARTELLI Samuele

7 BONDAVALLI Mattia

8 ALTINI Lorenzo

18.19 Vince Jakub Bursa in 4’24″01.

18.16 Ora la finale b dei 400 misti maschili:

1 FIORANI Alessio

2 BARBOTTI Jacopo

3 PIERINI Andrea

4 BURSA Jakub

5 ZAGLI Lorenzo

6 CAPURSO Nicolo’

7 VASARRI Matteo

8 DE GREGORIO Domenico

18.14 Vince Claudia Di Passio in 4’43″98 davanti a Francesca Fresia (4’44″03), terza Anna Pirovano in 4’44″04.

18.11 Fresia, Patetta, Alzetta a metà gara.

18.08 Parte ora la finale A dei 400 misti femminili:

1 DELLA CORTE Chiara

2 TONI Carlotta

3 DI PASSIO Claudia

4 PIROVANO Anna

5 FRESIA Francesca

6 PATETTA Ludovica

7 ALZETTA Giada

8 LOSITO Asia

18.05 Giulia Pascareanu vince in 4’50″98.

18.02 Finale b dei 400 misti donne:

1 ZANIN Aurora

2 BABIC Martina

3 RIBOLDI Dalila Suamy

4 FASANI Chiara

5 PASCAREANU Giulia

6 CONTI Anna

7 SIRAVO Federica

8 SAVOLDI Clarissa

17.58 Ora un piccolo break per le premiazioni di 100 farfalla femminili e 200 maschili poi si ripartirà con i 400 misti.

17.55 Vince Michele Lamberti in 24″83, secondo Simone Stefani in 25″18, terzo Lorenzo Mora in 25″24.

17.53 E’ il momento della finale a della specialità:

1 BACICO Christian

2 BRUNELLA Matteo

3 STEFANI’ Simone

4 LAMBERTI Michele

5 MORA Lorenzo

6 LAZZARI Francesco

7 GLESSI Lorenzo

8 BUSA Michele

17.52 Vince Gianluca Andolfi in 25″90.

17.50 Finale b 50 dorso maschili:

1 LEONI Flavio

2 BRAMBILLASCHI Gabriele

3 NUCA Jacopo

4 ANDOLFI Gianluca

5 DEL SIGNORE Daniele

6 ACTIS DATO Lorenzo

7 ACCADIA Nicolo’

8 BELLAVIA Lorenzo

17.49 Francesca Pasquino si impone in 1’00″86 davanti a Federica Toma (1’00″93), terza Anita Gastaldi (1’01″31).

17.48 Finale A dei 100 dorso femminili:

1 BIASIOLI Martina

2 PASQUINO Francesca

3 SCALIA Silvia

4 GASTALDI Anita

5 ZOFKOVA’ COSTA DE SAINT

6 GAETANI Erika Francesca

7 TOMA Federica

8 GORLIER Giada

17.46 Vince Francesca Romana Furfaro in 1’02″08.

17.44 Al via la finale b dei 100 dorso femminili:

0 ZANET Martina

1 MALONI Elisa

2 FRASCA Claudia

3 BIANCHI Alessia

4 VELATI Aurora

5 SCALISE Benedetta

6 FURFARO Francesca Romana

7 BOSCARO Benedetta

8 GATTAFONI Chiara

17.42 Federico Burdisso esce alla distanza e vince in 1’55″11 davanti a Giacomo Carini (1’57″41). Terzo Andrea Camozzi in 1’57″60.

17.39 E’ il momento della finale A dei 200 delfino maschili:

1 FOGLIA Gianmarco

2 VERGINE Alan

3 FARACI Claudio Antonino

4 BURDISSO Federico

5 CARINI Giacomo

6 CAMOZZI Andrea

7 SPEDIACCI Simone

8 ALESSANDRINI Luca

17.38 Vince Alessandro Ragaini in 1’59″27.

17.37 Parte la finale B dei 200 delfino maschili.

17.35 Vince Sonia Laquintana in 58″85, seconda Viola Scotto Di Carlo in 58″94, terza Giulia D’Innocenzo in 59″59.

17.33 Ci si gioca ora il titolo italiano 100 farfalla:

1 POLIERI Alessia

2 BIANCHI Ilaria

3 SCOTTO DI CARLO Viola

4 LAQUINTANA Sonia

5 DI LIDDO Elena

6 D’INNOCENZO Giulia

7 BIASIBETTI Helena

8 CRISPINO Antonella

17.32 Vince Helena Musetti in 1’00″11.

17.30 Si parte con la finale B dei 100 farfalla femminili:

1 CARUSO Cristina

2 PORCARI Anna

3 CAPRETTA Elena

4 MUSETTI Helena

5 TARZIA Claudia

6 BELTRAME Alice

7 PIANO DEL BALZO Roberta

8 DEMASI Beatrice

17.25 Questo il programma odierno:

17:30 Finale B 100m farfalla femminili

17:33 Finale A 100m farfalla femminili

17:37 Finale B 200m farfalla maschili

17:41 Finale A 200m farfalla maschili

17:45 Finale B 100m dorso femminili

17:49 Finale A 100m dorso femminili

17:53 Finale B 50m dorso maschili

17:56 Finale A 50m dorso maschili

18:00 Cerimonia di premiazione 100m farfalla femminili

18:03 Cerimonia di premiazione 200m farfalla maschili

18:08 Finale B 400m misti femminili

18:14 Finale A 400m misti femminili

18:20 Finale B 400m misti maschili

18:26 Finale A 400m misti maschili

18:33 Cerimonia di premiazione 100m dorso femminili

18:36 Cerimonia di premiazione 50m dorso maschili

18:41 Finale B 100m stile libero femminili

18:44 Finale A 100m stile libero femminili

18:48 Finale B 100m stile libero maschili

18:51 Finale A 100m stile libero maschili

18:55 Finale B 50m rana femminili

18:58 Finale A 50m rana femminili

19:01 Finale B 50m rana maschili

19:04 Finale A 50m rana maschili

19:08 Cerimonia di premiazione 100m stile libero femminili

19:11 Cerimonia di premiazione 100m stile libero maschili

19:15 Serie 2a 800m stile libero femminili

19:25 Serie 1a 800m stile libero femminili – Simona Quadarella

19:35 Serie 2a 800m stile libero maschili

19:45 Serie 1a 800m stile libero maschili

19:56 Cerimonia di premiazione 400m misti femminili

19:59 Cerimonia di premiazione 400m misti maschili

20:02 Cerimonia di premiazione 50m rana femminili

20:05 Cerimonia di premiazione 50m rana maschili

20:08 Cerimonia di premiazione 800m stile libero femminili

20:11 Cerimonia di premiazione 800m stile libero maschili

20:15 Cerimonia di premiazione Società Femminili

20:18 Cerimonia di premiazione Società Maschili

20:20 Fine Manifestazione

17.20 Si assegneranno i primi titoli a Riccione, con le finali che scatteranno a partire dalle 17.30.

17.16 Buon pomeriggio amiche e amici di OA Sport e bentrovati alla DIRETTA LIVE testuale dei Campionati Italiani invernali di nuoto.

12.07: Per il momento è tutto, l’appuntamento è per le 17.30 con l’ultima sessione di finali e serie veloci. Grazie per averci seguito, a più tardi!

12.06: La terza serie degli 800 stile libero che chiude la mattinata di gare va a Tommaso Sebastiano Gallesio con 8’16″48

11.57: Anna Chiara Mascolo con 8’51″31 si aggiudica la terza serie degli 800 stile libero donne. Nel pomeriggio le due serie più veloci

11.49: Maria Bolometti vince la quarta serie degli 800 stile libero con 9’03″77

11.41: Viberti si è confermato l’uomo del momento nei 50 rana e Lamberti ha ribadito che è in ottima condizione e mancherà probabilmente all’Italia a Otopeni… Si preannuncia anche una bella sfida nei 100 stile libero donne, si spera su tempi di qualità. Per il resto 100 dorso donne, 100 farfalla donne e 400 misti donne, anche a causa di qualche assenza, sono gare destinate a non esprimere c andiate per Doha o Parigi

11.40: E’ stata una mattinata promettente quella a cui abbiamo assistito. In particolare Alessandro Miressi nei 100 stile, le specialiste dei 50 rana Pilato e Bottazzo, Federico Burdisso nei 200 farfalla e Alberto Razzetti nei 400 misti hanno lasciato intendere che nel pomeriggio proveranno ad ottenere risultati di assoluto rilievo

11.39: Al via ora le due serie lente degli 800 stile libero donne, seguiita dalla serie lenta degli 800 sl uomini

11.37: Questi i finalisti dei 50 rana uomini: Viberti, Martinenghi, Poggio, Cerasuolo, Rizzardi, Pinzuti, Mancini, Saladini

11.36: Nicolò Martinenghi si impone nella quinta e ultima batteria con 27″09 davanti a Federico Poggio in 27″30

11.35: Simone Cerasuolo si aggiudica la penultima batteria con 27″35, davanti a Pinzuti in 27″67

11.34: Ludovico Blu Art Viberti si conferma in grande condizione e vince la terza batteria con 26″96 che è il personale, è il quarto italiano a scendere sotto i 27″

11.33: Con 28″91 Andrea Miron si aggiudica la seconda batteria e va al comando della classifica parziale

11.32: Francesco Toniolo con 29″25 vince la prima batteria dei 50 rana

11.31: Queste le finaliste dei 50 rana donne: Pilato, Bottazzo, Angiolini, Castiglioni, Fangio, Franco, Guerra, Licignano

11.30: BENEDETTA PILATO! 29″58 nell’ultima batteria dei 50 rana. E’ un super tempo per la pugliese che si conferma in grande condizione

11.29; Anita Bottazzo con 30″76 domina la penultima batteria davanti a Francesca Fangio in 31″87

11.28: Arianna Castiglioni con 31″07 domina la terza batteria

11.27: Sveva Giangiorgi con 33″02 vince la seconda batteria ma non va al comando della calssifica

11.26: Giulia Leoni con 32″92 si impone nella prima batteria dei 50 rana

11.25: Qjuesti i finalisti dei 100 stile libero uomini: Miressi, Deplano, Frigo, Zazzeri, Conte Bonin, Dotto, Di Cola, Carraro

11.24: Buona prova di Alessandro Miressi che vince con 48″42 l’ultima batteria e fa segnare il miglior tempo

11.22: Bene Leonardo Deplano che vince in 48″94 la quinta batteria dei 100 stile davanti a Lorenzo Zazzeri in 49″09

11.21: Manuel Frigo con 49″06 si aggiudica la quarta batteria battendo Paolo Conte Bonin in 49″23

11.19;: Samuele Congia si impone nella terza batteria con. 49″96

11.17: Mattia Mosconi con. 50″78 si aggiudica la seconda batteria dei 100 stile uomini

11.16: Stefano Di Cola con 49″44 vince la prima batteria dei 100 stile libero

11.14: Queste le finaliste dei 100 stile libero donne: Morini, Tarantino, Cocconcelli, Menicucci, Curtis, Biagioli, Biagiotti, Stevanato

11.13: Sofia Morini con 55″28 vince l’ultima batteria dei 100 stile e fa segnare il miglior tempo

11.12: Chiara Tarantino con 55″38 si aggiudica la penultima batteria e va al comando della graduatoria

11.11: Costanza Cocconcelli con 55″40 batte Sara Curtis (55″58) nella quarta batteria

11.09: Alessandra Gusperti si impone nella terza batteria dei 100 sl donne con il crono di 57″49

11.07: Giulia Ghidini si aggiudica la seconda batteria dei 100 sl con 57″03 e va al comando della classifica

11.06: Giorgia Levan vince la prima batteria dei 100 stile donne con 58″00

11.04: Questi i finalisti dei 400 misti uomini: Razzewtti, Mantegazza, Sarpe, Martelli, Rosa, Bonbdavalli, Matteazzi, Altini

11.03: Alberto Razzetti vince la quarta e ultima batteria dei 400 misti con il tempo di 4’23″89

10.59: Pier Andrea Matteazzi con il tempo di 4’25″41 si aggiudica la terza batteria. Ora Razzetti

10.54: Andrea Pierini con 4’28″70 vince la seconda batteria dei 400 misti

10.49: Pietro Bruzzo si aggiudica la prima delle quattro batterie dei 400 misti con il tempo di 4’33″51

10.43: Queste le finaliste dei 400 misti femminili: Pirovano, Fresia, Di Passio, Patetta, Toni, Alzetta, Della Corte, Losito

10.42: Anna Pirovano vince l’ultima batteria in 4’49″76

10.36: Francesca Fresia con 4’49″91 si aggiudica la terza batteria davanti a Ludovica Patetta e Giada Alzetta

10.30: Vince la seconda batteria dei 400 misti Martina Babic con 4’59″74 ma non va in testa alla graduatoria provvisoria

10.25: La prima batteria dei 400 misti va a Dalila Suamy Riboldi con 4’58″93

10.20: Questi i finalisti dei 50 dorso: Lamberti, Mora, Stefanì, Lazzari, Brunella, Glessi, Bacico, Busa

10.19: Lorenzo Mora si impone nell’ultima batteria con 25″28, secondo tempo assoluto

10.18: Simone Stefanì vince la quarta batteria con 25>”60 davanti a Christian Bacico in 25″80

10.16: Michele Lamberti si conferma in buona condizione vincendo con 24″95 la terza batteria dei 50 dorso

10.14: Nicolò Accadia si aggiudica la seconda batteria in 26″39

10.13: Flavio Leoni vince con 26″39 la prima batteria dei 50 dorso

10.11: Queste le finaliste dei 100 dorso donne: Gastaldi, Zofkova, Scalia, Gaetani, Pasquino, Toma, Biasioli, Gorlier

10.10: Molto lenta l’ultima batteria che viene vinta da Francesca Pasquino in 1’02″63

10.08: La penultima batteria va a Silvia Scalia con 1’02″15, seconda Gorlier in 1’02″99

10.06: Anita Gastandi con 1’01″77 si aggiudica la quinta batteria davanti a Carlotta Zofkova in 1’01″81

10.04: Vince Elisa Maloni la terza batteria dei 100 dorso con il tempo di 1’03″72

10.00: Ilaria Fonte con 1’04″14 vince la seconda batteria dei 100 dorso

9.58: Carlotta Giannini vince la prima batteria dei 100 dorso con 1’05″14

9.53: Questi i finalisti dei 200 farfalla: Burdisso, Carini, Faraci, Camozzi, Vergine, Spediacci, Foglia, Alessandrini

9.51: Solita gara all’arrembaggio per Federico Burdisso che vince con un buon 1’57″03, davanti ad Andrea Camozzi con 2’00″93

9.49: Giacomo Carini con 2’00″34 vince la penultima batteria precedendo Claudio Antonino Faraci in 2’00″59

9.46: Gianmarco Foglia con 2’01″95 si impone nella terza batteria dei 200 farfalla in 2’01″95

9.44: Gabriele Catalano vince la seconda batteria con il tempo di 2’04″30

9.41: Ettore Nanetti si impone nella prima batteria dei 200 farfalla uomini con 2’04″87

9.38. Queste le finaliste dei 100 farfalla donne: Laquintana, Di Liddo, Scotto di Carlo, D’Innocenzo, Bianchi, Biasibetti, Polieri, Crispino

9.37: Elena Di Liddo vince in 59″68 davanti a Giulia D’Innocenzo in 59″87 l’ultima batteria dei 100 farfalla

9.35: Ilaria Bianchi con 1’00″61 vince la quinta batteria davanti ad Antonella Crispino in 1’00″77

9.33: Somnia Laquintana con 59″67 si aggiudica la quarta batteria precedendo Viola Scotto di Carlo in 59″75

9.32: La terza batteria dei 100 farfalla Vittoria Muzii con il tempo di 1’02″45

9.31: La seconda batteria dei 100 farfalla va a Martina Lupei con 1’02″36

9.29: Si chiude con il doppio 800 stile libero. Tra le donne anche qui Simona Quadarella parte per dare il solito spettacolo e per strappare il pass olimpico visto che quello mondiale ce l’ha già. Apertissima la battaglia per il secondo posto ma per Mondiale e Giochi bisognerà attendere. In campo maschile l’assenza di Paltrinieri svilisce un po’ la gara che sarà sospesa fra il tentativo di crescita di Luca De Tullio e di ritorno ad alti livelli di Gabriele Detti che di questa gara è stato campione del mondo nel 2017 a Budapest. Sarà interessante vedere all’opera il giovane Filippo Bertoni.

9.27: Lo spettacolo proseguirà con i 50 rana: fari ovviamente puntati su Benedetta Pilato nella gara femminile ma in vasca, assieme alla pugliese, vice campionessa del mondo della specialità, ex primatista mondiale, ci sono una valanga di medagliate, da Anita Bottazzo, già qualificata in virtù della finale di Fukuoka, per Doha, a Martina Carraro a Lisa Angiolini ad Arianna Castiglioni: spettacolo assicurato. Così come tra gli uomini dove il faro della specialità, Nicolò Martinenghi dovrà respingere l’assalto del sempre più emergente Simone Cerasuolo, di un altro atleta in crescita, già qualificato per Doha, come Ludovico Blu Art Viberti e dei meno specialisti ma pur sempre insidiosi Poggio e Pinzuti.

9.26: Stessa cosa in campo maschile dove i moschettieri d’argento di Fukuoka tornano a darsi battaglia ma anche a spingersi l’un l’altro, loro che a Doha sono già qualificati. Alessandro Miressi, Lorenzo Zazzeri, Manuel Frigo, Leonardo Deplano, Giovanni Carraro e pure Thomas Ceccon non si risparmieranno nella ricerca del successo e del crono di qualità, mentre sarà interessante vedere a che punto sono i due giovani protagonisti agli Europei juniores di luglio e ai Mondiali giovanili di agosto, Davide Passafaro e Lorenzo Ballarati.

9.25: Si preannuncia grande spettacolo nel doppio appuntamento con i 100 stile libero. In campo femminile il settore è in fermento. Chiara Tarantino e Sofia Morini si sono prese la scena e vogliono a tutti i costi trascinare una staffetta veloce competitiva a Parigi. Costanza Cocconcelli, Sara Curtis, Giulia d’Innocenzo, Emma Virginia Menicucci completano il roster delle possibili finaliste e protagoniste, senza dimenticare la veterana Silvia Di Pietro a cui oggi una staffetta credibile non può ancora rinunciare. Sarà battaglia e probabilmente ci sarà da divertirsi.

9.23: In campo maschile il grande favorito sarebbe Alberto Razzetti, non fosse per l’incrocio con i 200 farfalla. Vedremo se il ligure ci sarà o se darà forfait (conoscendolo farà di tutto per scendere in vasca se starà bene). Pier Andrea Matteazzi, bronzo a Roma, è chiamato a lanciare un segnale, mentre tra i giovani Simone Spediacci e Domenico De Gregorio sono i nomi da tenere d’occhio.

9.21: L’assenza di Sara Franceschi e Ilaria Cusinato, le due big della specialità in Italia, rende i 400 misti donne una gara di livello non eccelso, anche se la Francesca Fresia vista al Nico Sapio potrebbe anche stupire. Attenzione anche alle esperte Anna Pirovano e Alessia Polieri, mentre tra le giovani si attendono segnali da Giada Alzetta e Claudia Di Passio.

9.19: Tra le specialità che più soffrono in questa fase a livello italiano ci sono i 100 dorso, privi tra l’altro della campionessa europea in carica Margherita Panziera che si spera possa riprendersi da un malanno fisico per l’Europeo di Otopeni. Federica Toma, Anita Gastaldi, Giada Gorlier, Francesca Pasquino sono alternative ad una Silvia Scalia che al momento non appare sui livelli del 2022 ma che si spera possa riprendersi. Lorenzo Mora vuole chiudere in bellezza il suo Assoluto e costruire il ponte ideale verso Otopeni con un 50 dorso di qualità. E’ il modenese il favorito numero uno ma attenzione anche a Michele Lamberti e Simone Stefanì. Un’occhiata anche a Daniele del Signore, classe 2007, promette bene.

9.17: Una delle sfide clou della giornata sono i 200 farfalla maschili con tre protagonisti assoluti pronti a darsi battaglia, c’è il bronzo olimpico Federico Burdisso che vuole tornare sui suoi livelli abituali, c’è Alberto Razzetti che quando conta difficilmente si fa trovare impreparato e fra una settimana vorrà essere protagonista ad Otopeni e c’è Giacomo Carini, spesso lasciato in disparte ma che sembra aver trovato una continuità di rendimento su ottimi livelli ultimamente. Un’occhiata va data anche ai giovani Alessandro Ragaini e Andrea Camozzi.

9.15: Si parte con i 100 farfalla donne, una specialità in rapida evoluzione e senza una vera e propria padrona: Ilaria Bianchi, numero uno lo scorso anno, ha rallentato non poco l’attività e punterà probabilmente tutto su marzo per provare a staccare il suo quinto pass olimpico, Elena Di Liddo non è ancora al meglio fisicamente e dunque potrebbe esserci spazio, anche in chiave staffetta mista, a qualche giovane come Giulia d’Innocenzo, Viola Scotto di Carlo o Antonella Crispino ma servono tempi di qualità per essere presi in considerazione.

9.12: Dopo i quattro pass firmati Gregorio Paltrinieri, Alberto Razzetti, Benedetta Pilato e Thomas Ceccon dei primi due giorni, si chiudono gli Assoluti con un’altra giornata campale di gare alla Piscina Comunale di Riccione dove potrebbero essere distribuiti gli ultimi pass per i Mondiali di Doha ma soprattutto per i Giochi Olimpici di Parigi. Ancora una volta tutte le star azzurre saranno in vasca per le ultime fatiche prima di iniziare a concentrarsi sul Campionato Europeo in vasca corta di Otopeni.

9.10: Alla piscina Comunale di Riccione gli atleti azzurri iniziano il loro cammino di avvicinamento ad un 2024 pieno di appuntamenti con un evento fondamentale in chiave qualificazione sia per i Mondiali di Doha che per i Giochi Olimpici di Parigi.

9.08: Buongiorno e bentrovati alla diretta live della terza e ultima giornata degli Assoluti invernali di nuoto 2023 in vasca lunga.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della terza e ultima giornata degli Assoluti invernali di nuoto 2023 in vasca lunga: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 9.30 con la sessione mattutina dedicata alle batterie e alle serie più lente, mentre quella pomeridiana con finali e serie veloci è in programma alle 17.30. Buon divertimento!

Foto Lapresse