Calendario Campionati Italiani nuoto invernali 2023: programma, orari, tv, streaming

Da domani al 30 novembre lo Stadio del Nuoto di Riccione si animerà per una tre-giorni molto importante. Saranno di scena gli Assoluti invernali di nuoto 2023 e sarà la prima occasione per nuotatrici e nuotatori di ottenere la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. La Federnuoto, infatti, ha stabilito dei tempi-limite molto precisi al fine di centrare l’obiettivo.

Per questo motivo, le attese non mancano e sarà interessante capire la condizione con cui i big si sono presentati al via di questa competizione. Il calendario internazionale è ricco di eventi e sarà fondamentale fare un’attenta programmazione, considerando gli Europei in vasca corta dei primi di dicembre e soprattutto i Mondiali di Doha previste nel mese di febbraio 2024.

Chiaramente tutto dovrà essere finalizzato ai Giochi e quindi questa tappa sarà estremamente importante per determinare un elenco di atleti che abbiano ottenuto il crono richiesto, potendo preparare con la sufficiente calma il resto dell’annata in ottica Cinque Cerchi.

L’edizione 2023 dei Campionati Italiani di nuoto invernali sarà trasmessa in diretta televisiva da RaiSport HD, in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali per tutti i giorni di gara.

CALENDARIO CAMPIONATI ITALIANI NUOTO INVERNALI 2023

Martedì 28 novembre (sessione mattutina)

9:30 Batterie 50m stile libero F 6

9:37 Batterie 200m dorso M 5

9:52 Batterie 200m dorso F 5

10:08 Batterie 50m farfalla M 5

10:15 Batterie 200m farfalla F 5

10:31 Batterie 200m rana M 5

10:47 Batterie 200m rana F 5

11:04 Batterie 200m stile libero M 6

11:21 Batterie 400m stile libero F 5

11:47 Batterie 200m misti M 5

12:02 Batterie 200m misti F 4

12:15 Serie 3a 1500m stile libero M 1

Martedì 28 novembre (sessione serale)

17:25 Serie 2a 1500m stile libero M

17:43 Serie 1a 1500m stile libero M

18:01 Finale B 50m stile libero F

18:03 Finale A 50m stile libero F

18:06 Finale B 200m dorso M

18:10 Finale A 200m dorso M

18:14 Finale B 200m dorso F

18:18 Finale A 200m dorso F

18:22 Finale B 50m farfalla M

18:24 Finale A 50m farfalla M

18:29 Cerimonia di premiazione 1500m stile libero M

18:32 Cerimonia di premiazione 50m stile libero F

18:35 Cerimonia di premiazione 200m dorso M

18:40 Finale B 200m farfalla F

18:44 Finale A 200m farfalla F

18:48 Finale B 200m rana M

18:52 Finale A 200m rana M

18:56 Finale B 200m rana F

19:00 Finale A 200m rana F

19:04 Finale B 200m stile libero M

19:08 Finale A 200m stile libero M

19:12 Cerimonia di premiazione 200m dorso F

19:15 Cerimonia di premiazione 50m farfalla M

19:18 Cerimonia di premiazione 200 farfalla F

19:24 Finale B 400m stile libero F

19:30 Finale A 400m stile libero F

19:36 Cerimonia di premiazione 200m rana M

19:39 Cerimonia di premiazione 200m rana F

19:44 Finale B 200m misti M

19:48 Finale A 200m misti M

19:52 Finale B 200m misti F

19:56 Finale A 200m misti F

20:00 Cerimonia di premiazione 200m stile libero M

20:03 Cerimonia di premiazione 400m stile libero F

20:06 Cerimonia di premiazione 200m misti M

20:09 Cerimonia di premiazione 200m misti F

20:15 Fine sessione mattino 1a giornata

Fine 1° Giorno Manifestazione

Mercoledì 29 novembre (sessione mattutina)

9:30 Batterie 100m dorso M 6

9.48 Batterie 50m dorso F 6

9.58 Batterie 400m stile libero M 5

10.24 Batterie 200m stile libero F 5

10.39 Batterie 100m rana M 6

10.51 Batterie 100m rana F 6

11.04 Batterie 100m farfalla M 6

11.16 Batterie 50m farfalla F 6

11.25 Batterie 50m stile libero M 6

11.35 Serie 3a 1500m stile libero F 1

Mercoledì 29 novembre (sessione serale)

17:30 Finale B 100m dorso M

17:34 Finale A 100m dorso M

17:39 Finale B 50m dorso F

17:43 Finale A 50m dorso F

18:47 Finale B 400m stile libero M

17:53 Finale A 400m stile libero M

18:00 Finale B 200m stile libero F

18:04 Finale A 200m stile libero F

18:09 Cerimonia di premiazione 100m dorso M

18:12 Cerimonia di premiazione 50m dorso F

18:17 Finale B 100m rana M

18:20 Finale A 100m rana M

18:23 Finale B 100m rana F

18:26 Finale A 100m rana F

18:31 Cerimonia di premiazione 400m stile libero M

18.34 Cerimonia di premiazione 200m stile libero F

18:39 Finale B 100m farfalla M

18:42 Finale A 100m farfalla M

18:45 Finale B 50m farfalla F

18:48 Finale A 50m farfalla F

18:51 Finale B 50m stile libero M

18:54 Finale A 50m stile libero M

18:58 Cerimonia di premiazione 100m rana M

19:01 Cerimonia di premiazione 100m rana F

19:06 Serie 2a 1500m stile libero F

19:26 Serie 1a 1500m stile libero F

19:47 Cerimonia di premiazione 100m farfalla M

19:50 Cerimonia di premiazione 50m farfalla F

19:53 Cerimonia di premiazione 50m stile libero M

19:56 Cerimonia di premiazione 1500m stile libero F

20:00 Fine sessione mattino 2a giornata

Fine 2° Giorno Manifestazione

Giovedì 30 novembre (sessione mattutina)

9:30 Batterie 100m farfalla F 6

9:42 Batterie 200m farfalla M 5

9:57 Batterie 100m dorso F 6

10:12 Batterie 50m dorso M 5

10:19 Batterie 400m misti F 4

10:44 Batterie 400m misti M 4

11:08 Batterie 100m stile libero F 7

11:22 Batterie 100m stile libero M 6

11:34 Batterie 50m rana F 5

11:41 Batterie 50m rana M 5

11:47 Serie 4a 3a 800m stile libero F 2

12:07 Serie 4a 3a 800m stile libero M 2

Giovedì 30 novembre (sessione serale)

17:30 Finale B 100m farfalla F

17:33 Finale A 100m farfalla F

17:37 Finale B 200m farfalla M

17:41 Finale A 200m farfalla M

17:45 Finale B 100m dorso F

17:49 Finale A 100m dorso F

17:53 Finale B 50m dorso M

17:56 Finale A 50m dorso M

18:00 Cerimonia di premiazione 100m farfalla F

18:03 Cerimonia di premiazione 200m farfalla M

18:08 Finale B 400m misti F

18:14 Finale A 400m misti F

18:20 Finale B 400m misti M

18:26 Finale A 400m misti M

18:33 Cerimonia di premiazione 100m dorso F

18:36 Cerimonia di premiazione 50m dorso M

18:41 Finale B 100m stile libero F

18:44 Finale A 100m stile libero F

18:48 Finale B 100m stile libero M

18:51 Finale A 100m stile libero M

18:55 Finale B 50m rana F

18:58 Finale A 50m rana F

19:01 Finale B 50m rana M

19:04 Finale A 50m rana M

19:08 Cerimonia di premiazione 100m stile libero F

19:11 Cerimonia di premiazione 100m stile libero M

19:15 Serie 2a 800m stile libero F

19:25 Serie 1a 800m stile libero F

19:35 Serie 2a 800m stile libero M

19:45 Serie 1a 800m stile libero M

19:56 Cerimonia di premiazione 400m misti F

19:59 Cerimonia di premiazione 400m misti M

20:02 Cerimonia di premiazione 50m rana F

20:05 Cerimonia di premiazione 50m rana M

20:08 Cerimonia di premiazione 800m stile libero F

20:11 Cerimonia di premiazione 800m stile libero M

20:15 Cerimonia di premiazione Società Femminili F

20:18 Cerimonia di premiazione Società Maschili M

20:20 Fine Manifestazione

CAMPIONATI ITALIANI NUOTO INVERNALI 2023: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD.

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport.

Foto: LaPresse