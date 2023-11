Nuoto, Assoluti invernali 2023: i tempi di qualificazione per Mondiali e Olimpiadi 2024

Da domani al 30 novembre lo Stadio del Nuoto di Riccione si animerà perché nella tre-giorni romagnola gli Assoluti invernali 2023 saranno importanti per andare a definire la squadra per i Mondiali di Doha (11-18 febbraio 2024) e avviare una prima selezione per la squadra che sarà al via delle Olimpiadi Estive di Parigi 2024. Un target quindi duplice.

Come previsto dal regolamento FIN, Alla manifestazione sono prequalificati gli atleti finalisti individuali ai Mondiali di vasca lunga 2023 a Fukuoka. Saranno inoltre selezionati nuotatori e nuotatrici che eguaglieranno o miglioreranno i tempi indicati nella tabella tempi-limite che segue in occasione:

Le staffette sono considerate tutte qualificate per i Mondiali 2024. Per la composizione delle staffette miste verranno ritenute valide le prestazioni degli atleti primi classificati nella finale A del Campionato Italiano Open in vasca lunga 2023.

La qualificazione a livello individuale degli atleti per le staffette a stile libero sarà nominale per i nuotatori o nuotatrici classificati in uno dei primi quattro posti nella finale A del Campionato Italiano Open in vasca lunga 2023 a condizione che abbiano ottenuto lo standard previsto nella tabella sottostante. Qualora una o più delle squadre di staffetta non sia completa con quattro atleti qualificati nominalmente, la Direzione tecnica si riserva con propria valutazione discrezionale di utilizzare atleti già presenti in convocazione o di integrare la squadra con atlete e/o atleti funzionali agli obiettivi di squadra:

Eventuali integrazioni sia a livello individuale che di staffetta, funzionali al completamento della squadra, saranno

proposte dal Direttore Tecnico e sottoposte all’approvazione del Consiglio Federale.

Parlando invece della qualificazione olimpica, otterranno il pass:

a) sino a due nuotatori o nuotatrici che, durante le finali A o le serie veloci del Campionato Italiano Open Frecciarossa 2023 in vasca lunga (Riccione, 28-30 novembre), eguaglino o migliorino il tempo limite indicato nella tabella dedicata (TL nov. 23). Questa tabella sarà valida SOLO per questo Campionato;

b) i vincitori di medaglia a livello individuale durante il Campionato Mondiale di Doha, per i posti ancora disponibili;

c) i nuotatori o le nuotatrici che durante il Campionato Mondiale di Doha (11-18 febbraio 2024) o durante il

Campionato Italiano Assoluto UnipolSai (Riccione, 5-9 marzo 2024) eguaglino o migliorino il tempo limite indicato

nella tabella dedicata (TL feb./mar. 24), per i posti ulteriormente disponibili, secondo il seguente ordine prioritario:

Il tempo limite ottenuto a Doha qualificherà un solo nuotatore o una sola nuotatrice tra coloro che l’otterranno. La qualificazione sarà a eventuale completamento di chi è già qualificato secondo i punti a) e b);

Il tempo limite ottenuto a Doha da nuotatori o nuotatrici classificati/e al secondo posto tra gli atleti italiani nelle varie distanze e fino al quarto nelle distanze dei 100 e 200 stile libero, resterà valido per il completamento della squadra, che avverrà dopo il Campionato Italiano Assoluto UnipolSai di marzo 2024, a seguito di comparazione con le prestazioni ivi ottenute. In caso di parità di tempo al centesimo saranno privilegiate le prestazioni ottenute a Doha rispetto a quelle conseguite a Riccione.

In merito alle staffette olimpiche, ci sarà la qualificazione in base al ranking di World Aquatics risultante dai Campionati Mondiali di Fukuoka e di Doha. Essere saranno composte a livello individuale secondo i seguenti criteri, in ordine di priorità:

1) da atleti, oltre a quelli già qualificati nelle distanze utili per la formazione di staffette olimpiche, che abbiano ottenuto durante il Campionato Mondiale di Doha il tempo limite individuale (TL feb./mar. 24);

2) da atleti che abbiano conseguito in occasione del Campionato Mondiale di Doha o del Campionato Italiano Assoluto UnipolSai di marzo 2024 prestazioni cronometriche inferiori o uguali all’Olympic Qualifying Time previsto da World Aquatics per la partecipazione a livello individuale ai Giochi Olimpici di Parigi 2024;

3) se non ancora definite nel loro organico dopo il Campionato Italiano Assoluto UnipolSai saranno completate in

occasione del Trofeo Settecolli (Roma, 21-23 giugno 2024), previo azzeramento dei tempi precedentemente conseguiti, considerando le migliori prestazioni cronometriche ottenute in finale A, purché inferiori o uguali all’Olympic Qualifying Time previsto da World Aquatics per la partecipazione a livello individuale ai Giochi Olimpici di Parigi 2024;

4) se non ancora completate sulla base dei criteri precedenti, la Direzione Tecnica si riserva, in base a valutazione

discrezionale sottoposta all’approvazione del Consiglio Federale, la convocazione di nuotatori e/o nuotatrici funzionali agli obiettivi olimpici dei vari quartetti. Completamento a livello individuale della squadra olimpica

Le prestazioni migliori o uguali all’Olympic Qualifying Time di World Aquatics, ottenute durante il Trofeo Settecolli

2024 nelle distanze di gara con posti ancora liberi, potranno essere utilizzate per il completamento della squadra

olimpica, a seguito di valutazione discrezionale della Direzione Tecnica sottoposta all’approvazione del Consiglio

Federale.

Foto: LaPresse