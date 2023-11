LIVE Italia-Svizzera, Europei curling femminile 2023 in DIRETTA: le azzurre si giocano il primo posto!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti nella DIRETTA LIVE del nono e ultimo incontro del round robin degli Europei 2023 di curling femminile tra Italia e Svizzera. Ad Aberdeen (Scozia) si conclude la prima fase che promuove in semifinale le prime quattro nazionali della classifica. Le uniche due squadre già qualificate sono proprio Italia e Svizzera che oggi si giocano il primo posto. L’Italia ha iniziato con il piede sbagliato questa sua avventura continentale perdendo la prima partita 8-11 contro la Germania, poi si è scatenata con i successi in serie contro la Turchia, le padrone di casa della Scozia, battute 7-6, la Danimarca, sconfitta 9-7, l’Estonia battuta 11-7, la Repubblica Ceca 10-3, la Norvegia 7-6 e la Svezia ieri 9-8.

Dopo il quarto posto della passata edizione le azzurre sono a un passo dall’obiettivo dichiarato che è il podio. Il team, guidato dalla stella Stefania Constantini, ha aperto le porte alla neo italiana Elena Antonia Mathis, che completa la squadra composta da Giulia Zardini Lacedelli, Angela Romei e Marta Lo Deserto. Team Constantini, costituito dalle medesime protagoniste, che ha impressionato nella parentesi canadese aggiudicandosi il prestigioso Fall Classic.

Questa sera è in palio il primo posto nel round robin, che deciderà anche quale avversaria affronteranno le rivali, Italia e Svizzera, in semifinale. Le elvetiche hanno disputato un ottimo torneo finora, avendo vinto tutte le partite fin qui disputate: 12-1 la Danimarca, 8-4 la Svezia, 7-4 la Turchia, 8-4 la Norvegia, 8-4 la Repubblica Ceca, 6-5 l’Estonia, 5-2 la Scozia e 8-6 la Germania.

