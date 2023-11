LIVE Italia-Germania, Europei curling 2023 in DIRETTA: attenzione agli emergenti teutonici

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Germania, match valido per la sesta giornata degli Europei di curling maschile 2023, ultima dedicata al round robin. Torneo ai limiti della perfezione fino a questo momento per Retornaz e compagni, che si sono qualificati con due giorni di anticipo alle semifinali come primi del girone.

L’Italia si sta superando e sta dimostrando, ancora una volta, di essere una delle squadre più forti al mondo, gli azzurri hanno disputato 8 match in questo Europeo e, fino a questo momento, li hanno vinti tutti, mettendo in mostra una qualità di gioco con pochi eguali. Retornaz e compagni sono già certi del primo posto nel girone, manca infatti una sola partita per squadra al termine del round robin e la seconda classifica è distante due vittorie, ciò significa che gli azzurri affronteranno in semifinale la quarta classificata, che dovrebbe essere una tra Svizzera, Norvegia o Svezia. L’ultimo ostacolo per gli azzurri, prima degli scontri diretti, sarà la Germania, che al momento occupa la sesta posizione in classifica con 4 successi e 4 sconfitte e, a meno di clamorose combinazioni, è già tagliata fuori dai play-off. Gli azzurri quest’anno puntano senza mezzi termini al titolo, l’obiettivo minimo è quello di confermare il bronzo ottenuto lo scorso anno, ma le ambizioni in questa stagione sono diverse, con una squadra che ha fatto il definitivo salto di qualità.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Germania, match valido per la sesta giornata degli Europei di curling maschile 2023, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, stone dopo stone, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 15:00!

Foto: FISG