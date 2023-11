LIVE Italia-Scozia, Europei curling 2023 in DIRETTA: gli azzurri sfidano la bestia nera Mouat

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del sesto match del round robin degli Europei 2023 di curling maschile. Sul ghiaccio di Aberdeen l’Italia sfida i padroni di casa della Scozia nell’incontro che potrebbe avvicinare gli azzurri a grandi falcate verso i playoff della manifestazione continentale.

Squadra azzurra che si affida alle sapienti geometrie di Joel Retornaz, coadiuvato dai fidi Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovannella, con Alberto Pimpini pronto a subentrare alla prima evenienza. Dopo il successo sulla Svezia di Edin, il team italiano prova a superare una nuova compagine di primo livello, scendendo sul ghiaccio scozzese con la consapevolezza acquisita a suon di risultati nelle ultime stagioni. Stavolta dinanzi avranno la bestia nera Mouat, autentica leggenda del curling britannico.

La sfida del round robin degli Europei 2023 di curling maschile tra Italia e Scozia inizierà alle 15.00. Sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming su The Curling Channel. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta end per end dell’incontro. Buon divertimento e forza azzurri!

